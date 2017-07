Neunkirchen: Radfahrer schwer verletzt

68-Jähriger stieß mit einem Auto zusammen - vor 14 Minuten

NEUNKIRCHEN - Erneut hat sich ein schwerer Fahrradunfall im Landkreis Forchheim ereignet. Diesmal ist 68-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der 68-Jährige fuhr am Sonntagabend in der Josef-Kolb-Straße hinter dem Wagen eines 58-Jährigen, der mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war. Als der Autofahrer nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen wollte, war der 68-Jährige gerade dabei, diesen zu überholen.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte vom Fahrrad. Er verletzte sich dabei und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.