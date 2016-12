Neunkirchner Nachwuchs im Tanzfieber

Mittelschüler trafen sich zum Tanzball - 300 Gäste - vor 14 Minuten

NEUNKIRCHEN - An der Mittelschule Neunkirchen findet regelmäßig ein Tanzkurs für die Schüler der achten und neunten Klassen statt. Beim Abschlusstanzball zeigten sie ihr Können. Gleich die erste Tanzrunde galt den Eltern.

Funkelnde Kleider und schicke Anzüge: Die Mittelschüler zeigten beim Abschlussball ihr Können. © Foto: privat



An der Mittelschule Neunkirchen findet regelmäßig ein Tanzkurs für die Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen statt. Überwältigend sahen die jungen Damen und Herren in ihren Abendkleidern und Anzügen aus, als sie unter dem Applaus der 300 beeindruckten Gäste mit einer Polonaise — angeführt von Schulleiterin und Bürgermeister — in die Mehrzweckhalle einzogen.

Gleich in der ersten Tanzrunde forderten die Tanz-Neulinge mit einer gehörigen Portion Lampenfieber ihre Eltern zum langsamen Walzer auf. Für den richtigen Takt sorgte das „Duo Tanzfieber“, die Schülerinnen und Schüler stellten ihr Können in zahlreichen Tanzrunden unter Beweis. Dazwischen lockerte die Showtanz-Gruppe der Tanzschule Rupprecht-Moser das Programm mit einer Tanzeinlage auf.

Später führte Tanzlehrer Roland Moser zur Bewertung durch die unparteiischen Gäste seine Tanzschülerinnen und -schüler durch die Halle: Mit eindeutiger Mehrheit wurden Laura Berger und Michal Wojciechowski zum Ballkönigspaar gekürt.

