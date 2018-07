Neustart am Forchheimer Schützenkeller

Nächste Woche wird wieder eröffnet — Kroatische Küche - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Oft drehte sich das Personalkarussell am Schützenkeller in den vergangenen Jahren, mal war geöffnet, dann auch schnell wieder zu. Doch nun tut sich was im Schützenhaus: Eine Woche vor Annafest, am Freitag, 13. Juli, wird der Traditionskeller wieder eröffnet.

Simeon Chatzigeorgiou (links) ist der neue Wirt am Schützenkeller. Mit seinem Sohn legt er noch letzte Hand an die Außenbeleuchtung. © Foto: Horst Linke



Simeon Chatzigeorgiou (links) ist der neue Wirt am Schützenkeller. Mit seinem Sohn legt er noch letzte Hand an die Außenbeleuchtung. Foto: Foto: Horst Linke



Der neue Pächter des Schützenkellers ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter: Simeon Chatzigeorgiou bringt, wie er selbst sagt, "mehr als 25 Jahre Gastronomie-Erfahrung mit". Die letzten vier Jahre hat der Grieche zusammen mit seiner Frau das Sportheim in Burk geführt, 20 Jahre lang versorgte er zuvor die Effeltricher im Sportheim und seinem eigenen Restaurant mit griechischen und kroatischen Spezialitäten.

Warum er jetzt in den Kellerwald wechselt? "Die Location gefällt uns total gut", sagt er, außerdem suche er schon lange eine neue Herausforderung. Ganzjährig will Chatzigeorgiou den Keller wieder betreiben, sagt er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten.

Auf den Tisch kommt neben den fränkischen Klassikern wie Schäuferla und Braten vornehmlich kroatische Küche, denn Chatzigeorgious Ehefrau ist Kroatin. Aus dem Zapfhahn fließt Oberfränkisches: Mönchshof Bier aus Kulmbach.

bhe