Nicht nur die Engerla brachten Glanz nach Ebermannstadt

Weihnachtsmarkt sorgte für volle Straßen - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Auch wenn vom Himmel ein unangenehmer Nieselregen herunter kam, die magischen Momente bei der Eröffnung des 31. Ebermannstädter Weihnachtsmarktes am Freitagabend konnte er den Ebsern nicht nehmen. Und so walteten die „Ebser Engerla“ Gloria, Noela und Lia ihres Amtes, sprachen den Prolog und eröffneten gemeinsam mit Bürgermeisterin Christiane Meyer die Tore der Krippe.

Bürgermeisterin Christiane Meyer mit den drei Ebser „Engerla“. © Foto: Marquard Och



Bürgermeisterin Christiane Meyer mit den drei Ebser „Engerla“. Foto: Foto: Marquard Och



Im Zentrenmanagement-Büro fand kurz vorher die Generalprobe statt: „... Und der Engel, der im Text dran ist, tritt einen Schritt vor“, schärfte Annika Eckert den drei Mädchen ein. Lia lieferte bei der Mama noch schnell den Kaugummi ab, dann steckte Kostümschneiderin Martina Cesinger — im Arbeitsleben Teamassistentin der Bürgermeisterin — die Mädchen in die Gewänder für den ersten Auftritt. Mindestens zehn stehen noch bevor, war zu erfahren.

Die guten Ratschläge von Annika Eckert übrigens haben die drei beherzigt: Aussprache, Betonung, Haltung, alles stimmte beim Prolog der „Ebser Engerla“, der aus der Feder des 2016 verstorbenen Heimat- und Kulturpflegers Erich Döttl stammt.

Erweitertes Angebot

Auf der Bühne freute sich die Stadtchefin über das auf 20 Stände erweiterte Angebot. Dazu gehörten die von der Steuerungsgruppe um Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert und der Katholischen Jugend bereitgestellten „Fair Trade“ Solarleuchten. Schreiner Hannes Lange weckte mit „Fühlkästen“ die Neugierde — etwas abseits am „Lastnerhaus“ war bei „Consolare“ mit Handmassagen und „Riechmemory“ Entspannung angesagt.

Dank richtete sie an Bauhof und Stadtwerke für den Aufbau der Budenreihen, an den Fränkische Schweiz Verein für die wieder aufgestellte Krippe mit der Verkündigungsszene. Dann legte sich die Big Band des Gymnasiums ins Zeug. Feierliche Klänge streute auch die kleine Bläsergruppe von Wojciech Grabietz ein.

Viele Aktionen am Samstag

Der Samstag war der große Tag für die rund 80 Kinder der Kindertagesstätte St. Marien, die mit instrumentaler Begleitung ihrer Erzieher Weihnachtslieder einstudiert hatten.

Gemeinsam mit ihren Erziehern hatten die Kinder der Kindertagesstätte St. Marien Lieder einstudiert und sorgten bei der Aufführung am Samstag für quirliges Gedränge auf der Bühne. © Foto: Marquard Och



Gemeinsam mit ihren Erziehern hatten die Kinder der Kindertagesstätte St. Marien Lieder einstudiert und sorgten bei der Aufführung am Samstag für quirliges Gedränge auf der Bühne. Foto: Foto: Marquard Och



Nicht nur ihre Aufführung, auch die Anwesenheit des Nikolauses sorgte für Begeisterung im Publikum. "Von wegen, den Nikolaus gibt es gar nicht", machte der "Gute" Gerhard Fickert in Begleitung der "Ebser Weihnachtsengerla" seine Aufwartung.

Für die Musik am Marktplatz sorgte "Blechmix" von Musikschulleiter Wojciech Grabietz, am "Lastnerhaus" von "Consolare" spielte das Akkordeonorchester "Tequilla" auf.

400 Nikolausstiefel bemalt

Ein Beispiel für den Erfolg des Adventskalenders der Werbegemeinschaft war die Aktion im Spielwarengeschäft Simmerlein. Dort holten 400 Kinder Nikolausstiefel zum Bemalen ab, die am Nikolaustag mit Spielzeug gefüllt zur Abholung bereit stehen. Der Verband der Spielzeugsparte liefert die Waren auf Rechnung. "Das kostet mich einen Haufen Geld, aber es ist einfach schön, die strahlenden Augen der Kleinen zu sehen", sagte Inhaberin Karin Simmerlein.

MARQUARD OCH