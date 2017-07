Nicht ohne Parküberwachung in Ebermannstadt

Stadt diskutiert über "wildparkende" Autofahrer - vor 40 Minuten

EBERMANNSTADT - Am Samstag haben Cima-Projektmanagerin Annika Eckert und der ehrenamtliche Kooperationspartner Jörg Dettmer die Tür des Büros in der Hauptstraße geöffnet, um weitere Stimmen vor allem zum "ruhenden Verkehr" in der Altstadt einzufangen.

Annika Eckert und Jörg Dettmer vom Zentrenmanagement Ebermannstadt diskutierten mit Bürgern über die Verkehrsüberwachung in der Stadt. © Foto: Och



Annika Eckert und Jörg Dettmer vom Zentrenmanagement Ebermannstadt diskutierten mit Bürgern über die Verkehrsüberwachung in der Stadt. Foto: Foto: Och



Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, ihre Meinung per Notiz auf der Stellwand kundzutun. Die überwiegende Mehrheit sprach sich bei der Ideensammlung klar für die Einführung einer kommunalen Parküberwachung aus. Diese sollte möglichst schon ab Herbst dieses Jahres den Verkehrsraum kontrollieren.

"Wir haben ein riesiges Potenzial an Langzeitstellplätzen im Umfeld. Eine Vereinfachung des bestehenden Parkleitsystems könne zur Lösung der Verkehrsprobleme beitragen", sagte Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) im Vorgriff auf die noch anstehenden Entscheidungen zum Isek-Verkehrsgutachten.

Wenn die Langzeitparker aus der Innenstadt und öffentlichen Parkflächen auf dem Gelände des Rewe-Supermarktes ausweichen, würde sich der derzeitige Parkplatzumschlag verdoppeln können und das "Wildparken" würde reduziert werden, machte Jörg Dettmer in seinen Ausführungen deutlich.

om