Zwischen Freitagnacht und Montagfrüh dürften sich keine Osterhasen auf die Bahnstrecke zwischen Erlangen, Forchheim und Bamberg verirren: Der Ausbau der Trasse läuft über Ostern auf Hochtouren, schon am Gründonnerstag bringen sich die Bagger in Position. Ein aktueller Blick auf die Baustelle(n).

Die Kaiserpfalz ist eines der Wahrzeichen Forchheims und nichtsdestotrotz ein großes Mysterium: Schließlich lagern hier tausende Exponate aus vielen Jahrhunderten inmitten eines Gebäudes, das selbst einiges an Geschichte aufweist. Wussten Sie beispielsweise, dass die Kaiserpfalz einst einmal ein Irrenhaus werden sollte?

Hahn Gustav vom Forchheimer Friedhof hat unterhalb des Kellerwalds ein neues Zuhause gefunden. Er und seine Hühner haben auch schon Nachwuchs bekommen. Jetzt gibt es ein Problem. Weil es Gustav so gut geht und es Frühling ist, kräht er. Das stört manche Nachbarn. Die NN haben Gustav besucht.

Osterzeit ist Brunnenzeit, genauer gesagt Osterbrunnen-Zeit. Und wo, wenn nicht im schönsten Teil Frankens, sollte es schönere Osterbrunnen geben als bei uns? In dieser Bildergalerie stellen wir nach und nach verschiedene Brunnen in der Fränkischen Schweiz zusammen. Ihr Brunnen fehlt? Schicken Sie uns doch ein Foto und vielleicht auch einen kurzen Text, zum Beispiel zur Geschichte, oder wann der Brunnen geschmückt ist, an redaktion-forchheim@pressenetz.de.