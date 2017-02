60 statt den üblichen 20 Lastwagen rückten heute in einer Kolonne aus allen Richtungen - pünktlich zur Rushhour - am alten Güterbahnhof in Forchheim an, um ihre Schotterladung bei der Bahnbaustelle abzuladen. Sie sorgten für einen riesigen Stau, der sich von der Eisenbahnbrücke aus auch auf die Adenauer-Allee auswirkte. © Ralf Rödel