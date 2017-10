Niemand ist den Tätern schutzlos ausgeliefert

Am 29. Oktober ist "Tag des Einbruchschutzes" - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Einbrecher nutzen den Schutz der Dämmerung besonders in der kommenden dunklen Jahreszeit. Doch niemand ist den Tätern schutzlos ausgeliefert – dies soll der Tag des Einbruchschutzes "K-Einbruch" am Sonntag, 29. Oktober, verdeutlichen. Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen bieten darüber hinaus ganzjährig individuelle und kostenlose Beratung zur Einbruchsvorsorge.

Oftmals gelangen die Täter über die Terrassentür ins Haus. Foto: Colourbox



Die bundesweite Kampagne "K-Einbruch" findet alljährlich am Tag der Zeitumstellung statt. Sie soll die Menschen umfassend über effektiven Einbruchschutz informieren:

"Eine Stunde mehr für die Sicherheit", heißt das Motto. Studien zufolge leiden Opfer Monate und teilweise Jahre unter Einbrüchen, die neben materiellem Schaden auch einen Eingriff in die Privatsphäre bedeuten. Richtige Sicherungstechnik, richtiges Verhalten und aufmerksame Nachbarn verhindern oft das Schlimmste. Ein intaktes soziales Umfeld ist oftmals der Garant für wirksamen Einbruchschutz.

Im Jahresvergleich zu 2015 registrierte die oberfränkische Polizei im Jahr 2016 einen Rückgang der Wohnungseinbrüche um 19 Fälle auf 387 Straftaten. Auch im laufenden Jahr dürften sich die Fallzahlen auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Die Bemühungen der Polizei, aber auch die Sensibilisierung der Bevölkerung haben zur Identifizierung von Einbrechern, und zu Festnahmen auf frischer Tat beigetragen.

Neben einer akribischen Spurensuche und -sicherung an den Tatorten und Ermittlungen durch qualifiziertes Personal gelang es im Jahr 2016 in Oberfranken jeden vierten Fall und in Bayern jeden sechsten Fall aufzuklären.

Umfassende Informationen zum Thema Einbruchschutz unter www.k-einbruch.de