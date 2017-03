NN-Aktion: Puppendoktor eröffnet Praxis in Forchheim

Günter Geier hilft kranken Puppenkindern in der NN-Geschäftsstelle - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Drei Tage lang war Puppendoktor Günter Geier Anfang Dezember zu Gast in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten. Von Montag, 13., bis Mittwoch, 15. März, eröffnet er nun seine Puppenpraxis erneut bei den NN.

Bei seinem Besuch im Dezember half Puppendoktor Günter Geier mehr als 100 kranken Puppen und Teddybären. Vom 13. bis 15. März eröffnet er erneut seine Praxis in der NN–Geschäftsstelle. © Foto: Giulia Iannicelli



Über 100 kranke Puppen, Teddybären und Co. hat Puppendoktor Günter Geier bei seinem letzten Besuch in der NN-Geschäftsstelle behandelt. Die Resonanz der Puppenmuttis war dabei so gut, dass er mit seiner mobilen Praxis nun erneut kommt. Im Gepäck hat er dabei wieder 15 000 Ersatzteile für Puppen aller Art, außerdem 400 Perücken und 10 000 Augen.

Seit Jahrzehnten sind der inzwischen 77-Jährige und seine Frau Ute Geier in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um kranke Puppenkinder zu heilen. Sie ersetzen kaputte Augen, flicken Löcher, zurren Arme und Beine fest oder sorgen für eine neue Frisur. Auch Teddybären und ihre plüschigen Kameraden erhalten im Bedarfsfall neues Fell oder die Behandlung einer wunden Schnauze.

Vom 13. bis 15. März ist die Puppenpraxis wieder von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Einen Termin brauchen Puppeneltern dabei nicht. Sie können einfach während der Sprechzeiten vorbei schauen. Preis und Dauer der Behandlung richten sich nach dem Aufwand. NN-Abonennten bekommen beim Preis einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

