NN-Wanderreporter: Von Egloffstein nach Ebermannstadt

Claudia Freilinger löst Florian ab und wandert bis Adelsdorf - vor 2 Stunden

EGLOFFSTEIN - Kaum zu glauben, aber das Leben als Wanderreporter ist für Florian Rußler tatsächlich schon wieder vorbei und es geht zurück in die Online-Redaktion. In Egloffstein übernimmt wieder eine Frau das Zepter. Was Claudia Freilinger an ihrem ersten Tag erlebt, lesen Sie hier.

Von Betzenstein nach Egloffstein: Die Impressionen von Florians vierter Etappe:

Falls die Karte nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

Von Betzenstein nach Egloffstein: Florians vierte Etappe zum Nachlesen.

