Unsere Wanderreporterin Claudia Freilinger hatte sich am Montag Richtung Forchheim aufgemacht. Hier ist ihre zweite Etappe in Bildern.

Vermutlich ein aufgerissener Tank führte am Sonntagnachmittag nach dem Sturz eines 23-jährigen Motorradfahrers in der Fränkischen Schweiz zu einem Brand an dem Fahrzeug. Der Treibstoff setzte auch das Motorrad seines Begleiters in Brand. Die beiden Motorradfahrer wurden dabei nicht verletzt.