Auch dieses Jahr feierte Igensdorf wieder seine Erhebung zum Markt mit dem traditionellen Marktfest. Pünktlich am Samstagabend ging es mit dem Bieranstich durch den amtierenden Bürgermeister los.

In Leutenbach sah man am Samstag nur fröhliche Gesichter, denn die mittlerweile 8. Auflage der Skate-Night wird immer mehr zum Publikumsmagnet. Alt und Jung schnallten sich die Inline-Skates unter die Füße und drehten ein paar Runden. Wer zwischendurch ins Schwitzen kam, konnte sich an einem der Verpflegungsstände eine kleine Verschnaufpause gönnen.