Nobelkarossen in Forchheim ausgeräumt

Diebe hatten es im Stadtteil Burk auf Mercedes und BMW abgesehen - vor 59 Minuten

FORCHHEIM - Auf technische Geräte aus fünf BMW beziehungsweise Mercedes hatten es unbekannte Autoaufbrecher vor allem in der Nacht zum Dienstag im Forchheimer Stadtteil Burk abgesehen. Den Dieben gelang es, mit ihrer Beute im Wert von etwa 10 000 Euro unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach Dieben, die in Forchheim BMW und Mercedes aufgebrochen haben. © NEWS5 / Goppelt



Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler schlugen die Täter, in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen, bei den Autos stets eine der hinteren Scheiben ein und verschafften sich dann Zugang zum Fahrzeuginneren. Im Sudetenweg knackten sie einen silbernen BMW und stahlen das Lenkrad. Aus einem im selben Weg geparkten schwarzen Mercedes bauten die Unbekannten das Navigationssystem und das Autoradio aus.

Auf diese beiden Geräte hatten es die Diebe auch in einem silbernen BMW im Starenweg sowie bei einem weißen Mercedes in der Straße "Am hohen Zorn" abgesehen. Mit dem Lenkrad aus einem weißen BMW konnten die Täter in der Straße "Hinteres Schlehental" unentdeckt flüchten. Insgesamt hinterließen sie einen Schaden von etwa 5000 Euro.

Zeugen, die insbesondere im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Ortsteil Burk gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon (09 51) 91 29 491 in Verbindung zu setzen.

hvd