Noteinsatz: Puppendoktor ist wieder in Forchheim

Günter Geier kommt am 14. und 15. Dezember in die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Alle Jahre wieder kommt der Puppendoktor: Diesmal ist Günter Geier am 14. und 15. Dezember in Forchheim und heilt geliebte Puppen und Stofftiere.

Jahrzehntelange Erfahrung: Günter Geier näht einen verletzten Stoffbären. Am 14. und 15. Dezember ist er in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten zu Gast. NN-Leser bekommen für die Reparatur einen Rabatt. © Foto: Berny Meyer



In der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten in der Hornschuchallee 7 wird der Puppen- und Stofftierchirurg zwischen 10 und 17 Uhr wieder zahlreiche Patienten behandeln — egal ob Teddybär oder Puppe. Eingedrückte Augen, lose Beine oder Arme, Löcher, Leistenbrüche — der Puppendoktor hat bisher noch jedem Exemplar helfen können. Über 100 Patienten betreute er während seines letzten Besuches in den Räumen der NN im März diesen Jahres.

Einen Termin brauchen Puppeneltern nicht, sie können einfach in der "Sprechstunde" vorbeikommen. Die Kosten für die Reparatur richten sich nach dem jeweiligen Aufwand. NN- Leser bekommen einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent (ZAC-Karte nicht vergessen).

Geier ist in der Metropolregion mit seiner mobilen Praxis unterwegs, 15 000 Ersatzteile hat er im Gepäck. Früher war der Puppenarzt sogar im Ausland im Einsatz — altersbedingt tritt Geier nun kürzer.

Doch er hilft nicht nur Puppen und Teddys, er engagiert sich auch sozial: 2419 Euro spendete Geier jüngst an die Aktion "Ein Herz für Kinder" des Senders ZDF. In den vergangenen zehn Jahren waren es laut Puppendoktor rund 24 000 Euro.

TANJA TOPLAK-PALL