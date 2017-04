Nur kurz im Haus: Diebe klauen Mähroboter in Egloffstein

Gerät hat einen Wert von 1800 Euro - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

EGLOFFSTEIN - Unbekannte haben am Dienstagabend in Egloffstein einen kurzen Augenblick genutzt, um einen Mähroboter aus dem Garten eines Grundstückes in der Talstraße zu stehlen.

Die Diebe entwendeten das Gerät als der Eigentümer von 18 bis 18.10 Uhr kurz in seinem Haus war. Laut Polizei handelt es sich um einen grauen Rasenmäher der Marke Husqvarna im Wert von knapp 1800 Euro.

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ebermannstadt unter 09194-73880 entgegen.

Derweil warten fünf Männer, die vergangenes Jahr bayernweit im großen Stil Rasenmäher geklaut haben, auf ihren Prozess.

