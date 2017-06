Nur noch bis Sonntag: Muggendorf leuchtet

Führungen am Wochenende - vor 1 Stunde

MUGGENDORF - Bis Sonntag leuchtet Muggendorf nach Sonnenuntergang noch in allen Farben des Regenbogens und in noch mehr Schattierungen...

Die Aktionswoche „Muggendorf leuchtet“ geht langsam, aber sicher in die Endrunde: Am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, finden jeweils ab 22 Uhr nächtliche Führungen über die Wiesentpromenade statt. Treffpunkt hierfür ist am Rathaus.

Die Aktionswoche „Muggendorf leuchtet“ geht langsam, aber sicher in die Endrunde. © Paul Pöhlmann



Dem Rundgang am Samstag geht zudem ein Vortrag von Dr. Heidrun Alzheimer mit dem Thema „Blasiussegen, Kerzendemo, Candlelight-Dinner – Zum symbolischen Umgang mit Feuer“ voraus.

Die Veranstaltung beginnt unter der Richard-Wagner-Linde im Gasthof Kohlmannsgarten um 19.30 Uhr.