OB will Forchheimer Sportinsel kräftig aufwerten

FORCHHEIM-BURK - Bei der Bürgerversammlung in Burk gaben 90 Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) viel Kritik mit auf dem Weg. Der OB selbst sprach davon, die Sportinsel kräftig aufzuwerten.

In Zukunft soll es noch mehr Spaß machen, seine Freizeit auf der Sportinsel zu verbringen. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Zunächst informierte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein über den Stand aktueller Projekte aus dem gesamten Stadtgebiet (wir berichteten ausführlich). Zum Thema Elektromobiliät informierte der OB, dass zwei neue Elektroladesäulen im Stadtgebiet installiert werden sollen. Als Standorte habe man das Königsbad und das Forchheimer Klinikum ausgewählt.

Rund 2,3 Millionen Euro will die Stadt Forchheim in den nächsten zehn Jahren in die maroden Straßen investieren. Insgesamt hat die Stadt laut Kataster 1160 Straßen. Mit Schlagworten berichtete Kirschstein über geplante Projekte im Jahr 2018: Klinikfusion, ISEK, Citymanagement, Fachplan Gewerbe und die Umsetzung des neuen Baulandmodells. Außerdem will er in den nächsten Jahren die Sportinsel kräftig aufwerten.

Um dorthin zu gelangen, sei unbedingt ein zweiter offizieller Weg notwendig. Die alte Steinbrücke wurde zwischenzeitlich mit einer Gewichtsbeschränkung versehen.

Gleich mehrere Bürger wünschten sich zusätzliche Straßenlaternen im Bereich der Sportinsel auf dem Weg von Forchheim aus. Entlang dieser Passage gäbe es immer wieder stockdunkle Abschnitte.

Die Bürgerversammlung lebte vom Dialog zwischen Stadtspitze, Verwaltung und den rund 90 anwesenden Bürgern. Sie nutzten die Gelegenheit, sich mit ihrer Kritik zu Wort zu melden.

Kritik an Oberbürgermeister

Altstadtrat Manfred Reges bemängelte, dass nicht wie bei Alt-OB Franz Stumpf stadtteilbezogene Themen präsentiert wurden, sondern Kirschstein schwerpunktmäßig über allgemeine städtische Angelegenheiten informiere. "Es gibt keine Burker Bürgerversammlung, sondern es gibt Gesamtbürgerversammlungen in den verschiedenen Stadtteilen", so Kirschstein. "Das ist ein Schmarrn", konterte Reges.

Ein großes Thema waren auch die Geschwindigkeitsübertretungen in der Burker Straße. Kirschstein sagte, dass Auswertungen über die aufgestellten Geschwindigkeitsdisplays ergeben hätten, dass lediglich 15 Prozent der Autos zu schnell fahren würden. Bei knapp 100 000 Autos im Messzeitraum seien dies 15 000 Geschwindigkeitsübertretungen.

Für die anwesenden Burker ist diese Zahl zu hoch. Es falle schwer die Burker Straße zu überqueren, hieß es. Sie forderten zusätzliche Zebrastreifen, sprachen auch davon, Ampeln zu installieren.

Ein Bürger kritisierte, dass aus dem Neubaugebiet Dorfäcker das Oberflächenwasser in ein Biotop fließe. Öl- und andere Rückstände würden das Biotop verschmutzen, mahnte ein weiterer Burker an. Die Stadt habe bereits mit einer eingebauten Ölsperre darauf reagiert, erklärte Werner Schaup vom städtischen Tiefbauamt.

Reges legte in seiner Kritik an der Form der Bürgerversammlung nochmals nach. In früheren Versammlungen habe es eine Liste mit Punkten gegeben, die seit der letztjährigen Veranstaltung erledigt worden seien. Diese Übersicht vermisse er.

Außerdem wollte er wissen, wie es mit dem neuen Baugebiet "Linsengraben" weitergehe. Nachdem dies kein einfach zu realisierendes Gebiet sei, wolle man warten, bis das neue Baumodell entwickelt ist, so Kirschstein.

"Untragbare Zustände"

Beschwerden gab es auch über "untragbare Zustände in der Burker Grundschulturnhalle". Die Duschanlagen und den Hallenboden bemängelte ein Bürger. Es müsse dringend gehandelt werden, auch um Unfälle zu verhindern. Trotz Reinigungsdienst sei die Halle zudem sehr dreckig.

Eine Belastung für die Anwohner entlang der Burker Hänge sei der Lärm, der von der Autobahn kommt. Momentan entsteht der Lärmschutz an der A 73 entlang der Westseite, jedoch nicht an der Ostseite. Der durch die Westseite reflektierenden Schall gehe zu Lasten der Burker Bevölkerung.

VON ALEXANDER HITSCHFEL