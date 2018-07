Oberleinleiter: In den Sudkesseln reift das "36 Kreisla"

Das Landkreisbier ist bernsteinfarben und hat eine Stammwürze von 12,5 Prozent

OBERLEINLEITER - Mit dem Landkreisbier "36 Kreisla" will der Landkreis Bamberg die mittelständischen Brauereien stärken und die Vielfalt der heimischen Biersorten präsentieren.

Brauer Roland Aichinger, Landrat Johann Kalb, Heiligenstadts Bürgermeister Helmut Krämer, Brauer Stefan Ott und Brauer Marco Eisentraut (v.li.) © Landratsamt Bamberg



Der Brautermin für das Landkreisbier 2018 führte den Bamberger Landrat Johann Kalb und die Brauer Marco Eisentraut, Roland Aichinger und Stefan Ott in der Brauerei Ott in Oberleinleiter zusammen, wo die letzten Zutaten in den Kessel kamen. Braumeister Stefan Ott beschreibt das Bier mit einer Stammwürze von 12,5 Prozent und einem Alkoholgehalt von 5,2 Prozent „bernsteinfarben“. Mit dem „36 Kreisla“ soll die Vielfalt heimischer Biersorten bewiesen werden. „Der Sud 2018 wird ein Kellerbier, hefetrüb“, so Kalb. Das Bier wird am 30. September im Bauernmuseum in Frensdorf angestochen.