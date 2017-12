Obertrubach: Lkw kracht gegen Auto und Hauswand

Bewohnerin aus Schlaf gerissen - 40.000 Euro Sachschaden - vor 1 Stunde

OBERTRUBACH - Diesen Freitagmorgen wird Susanne Kiehr aus Obertrubach so schnell nicht vergessen: "Um kurz nach fünf Uhr hört ich einen lauten Knall. Ich schaute aus dem Fenster und sah, wie ein Lkw am Haus und auf unserem Privatauto hing."

Der Lkw zertrümmerte das Auto und prallte gegen die Hauswand. Foto: Stefan Braun



Gemeinsam mit ihrem auf Reha weilenden Ehemann Stefan bewohnt sie in Obertrubach ein Haus in der Bergstraße, das in einer stark abfallenden Linkskurve liegt. In den frühen Morgenstunden am Montag lag nach Angaben der Hausbewohner eine geschlossene Schneedecke mit Glatteis darunter.

Dadurch bedingt verlor der Fahrer des schweren Lkw, an dem - ebenso wie am Auto von Susanne Kiehr - Totalschaden entstand, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zuerst prallte der Laster in einer Rechtskurve gegen eine Stützmauer, anschließend rutschte das Fahrzeug weiter, prallte in einer Linkskurve frontal gegen das Auto und schob es letztendlich noch gegen die Hauswand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von über 40.000 Euro. Beim Aufprall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.

Bis die Polizei und der ADAC vor Ort waren, dauerte es durch die Witterungsverhältnisse knapp eine halbe Stunde. Die Bergungsarbeiten für das schwere Fahrzeug zogen sich über knapp drei Stunden hin, in dieser Zeit kam es in der Ortsdurchfahrt Obertrubach immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.