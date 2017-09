Für drei Tage nehmen Kinder die Zukunft ihrer Stadt selbst in die Hand. Im Ferienprogramm des Bürgerzentrum und der Offenen Jugendarbeit Forchheim-Nord auf dem Gelände der Adalbert-Stifter-Schule bestimmen die Kinder, wohin sich Mini-Forchheim entwickelt.

Schwimmt der Karpfen in Gefahr? Wann muss das Königsbad Forchheim schließen? Und wann kehrt Ruhe auf der Bahnbaustelle ein? Das sind nur drei von vielen Fragen, die unsere Leser im Monat August beschäftigten.

Im oberfränkischen Affalterthal trafen sich am Wochenende zahlreiche Oldtimerfans. Mehr als 200 Eichertraktoren konnten bewundert werden und so ließen sich selbst die Kleinsten auf den alten Gefährten durch die Gegend tuckern. Das Traktorentreffen hatte nicht nur für echte Nostalgiefans so seine Vorteile.