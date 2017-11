Ode an die Freude: Nicht für die Kaufleute

"Pulse of Europe" am Marktplatz — Fieranten beklagen Regen — Wenig los im Einzelhandel - vor 1 Minute

FORCHHEIM - Trüb. Sprühregen, Platzregen, Schauer, andauernder Starkregen. So wechselvoll wie das Wetter am gestrigen Sonntag zeigten sich auch die Besucherströme in der Innenstadt.

Flagge zeigen für Europa: Rund 50 Personen trotzten dem Regen und sangen beim „Pulse of Europe“ gemeinsam die Europa-Hymne. © Foto: Horst Linke



Flagge zeigen für Europa: Rund 50 Personen trotzten dem Regen und sangen beim „Pulse of Europe“ gemeinsam die Europa-Hymne. Foto: Foto: Horst Linke



Freude schöner Götterfunken! Beethovens Ode an die Freude schallt aus dem Lautsprecher auf dem Marktplatz und lässt den "Gassenhauer" der neunten Sinfonie zusammen mit den Regentropfen über den Marktplatz perlen. Gut 50 Personen trotzen dem Wetter und zeigen beim zehnten "Pulse of Europe" Flagge für Europa, einige von ihnen schwenken auch die dunkelblauen Europa-Fähnchen in den Regenhimmel.

Unter den Besuchern: Pater Richard Brütting. Der Pfarrvikar aus dem Pfarreienverbund Forchheim-Ost hat den Lied-Text der Europa-Hymne schon griffbereit in der Jacken-Tasche und singt aus voller Kehle mit, "weil Europa so wichtig ist". Zum neunten Mal ist Brütting dabei, nur einmal, da konnte er nicht. Fast ein wenig entschuldigend sagt er: "Da war ich im Urlaub", und singt weiter im Text, "alle Menschen werden Brüder". Dass so viele Besucher Flagge zeigen für Europa, das freut auch Organisator Emmerich Huber: "Europas Puls schlägt hier stärker als etwa in Bamberg oder Erlangen", stellt Huber stolz fest.

Den Markt-Fieranten macht das November-Wetter spätestens am Sonntagnachmittag einen Strich durch die Rechnung. "In der Früh ist es eigentlich ganz gut gegangen", konstatiert Gabriele Allin, die an ihrem Stand Würzmischungen, Tee und Bonbons verkauft, "da sind die älteren Besucher unterwegs, die kommen immer gleich nach dem Kirchgang".

Warm und trocken ist es in den Geschäften in der Hauptstraße, wo sich Besucher im Drogeriemarkt mit Weihnachtskerzen und Kaminhölzern eindecken. Ein neuer Winterpullover oder eine neue Jeans? Rabattaktionen sollen Kunden anlocken. Doch von einem "vollen Haus", wie sonst an den verkaufsoffenen Sonntagen, kann man wohl nicht sprechen.

In der Nürnberger Straße hat Jutta Weber den Jackenkragen hoch geschlagen. "Heute früh lief das Geschäft noch gut, da kamen die Kunden, die ganz gezielt einkaufen." Meerrettich in sämtlichen erdenklichen Darreichungsformen verkauft Weber. Der Renner ist der Gemüse-Meerrettich im 700-Gramm-Becher, "perfekt für Rindfleisch mit Kren". Früher sei Meerrettich mit seinen ätherischen Senfölen als "natürliches Antibiotikum" gerade in der Erkältungszeit verwendet worden. Bei dem Wetter gar keine schlechte Idee.

Bilderstrecke zum Thema Regen trübt die Stimmung in der Stadt Vormittags hielt das Wetter, doch mittags öffnete der Himmel seine Schleusen. Während der "Pulse of Europe" gut besucht war, hielt sich der Besucheransturm in der Innenstadt beim Markt und verkaufsoffenen Sonntag in Grenzen.



VONBIRGIT HERRNLEBEN