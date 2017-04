Offene Atelier-Tage im Landkreis Forchheim

Am ersten Mai-Wochenende von elf bis 18 Uhr an 25 Kunstorten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das 9. "Offene Atelier" soll am ersten Mai-Wochenende wieder mehrere tausend Kunstinteressierte in die Region locken. Bei einem Pressegespräch in der Gereonskapelle erläuterten die Organisatoren des Landkreises und der Stadt Forchheim auch einige Neuerungen, die mehr Begeisterung für Bildende Kunst entfachen sollen.

Landrat Hermann Ulm (re.) mit Oliver Helmer (2. v. re.) und Anton Eckert (3. v. re.) vom Landratsamt, zusammen mit den Künstlern (v. li. n. re.) Heinz Wenig (stehend), Reiner Schütz, Katja Browarzik, Claudia Wirth und Ragnwolf Knorr. © Foto: Güldner



"Ich liebe es, wenn die Menschen auf meiner Leinwand anfangen zu atmen." Nur alle zwei Jahre ist Claudia Wirth beim "Offenen Atelier" dabei. Die Künstlerin aus Egloffstein hat sich vor sechs Jahren nach umfangreichen Studien ganz der Malerei zugewandt. Dabei rückt sie den Menschen in seinem Alltag in das Zentrum der Leinwand. Oder sie malt auf Plexiglas, um dadurch den Farben eine ganz außerordentliche Leuchtkraft zu verschaffen.

Die 25 Kunstorte bieten an diesem Tag aber nicht nur Bildhauern, Objektkünstlern und Keramikern aus dem Landkreis die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Weitere sechs Gastkünstler von außerhalb stellen aus, etwa die Foto-Künstlerin Britta van Elk aus Hirschaid oder die Illustratorin Ida Gawlik aus Nürnberg.

Für die bessere Orientierung sorgen neue Werbefahnen, die den Besuchern schon von weitem den Weg zum Atelier weisen sollen. Auch an die kreativen Kleinen ist gedacht, wenn Christine Frick in der ehemaligen Landmaschinen-Fabrik einen Kinder-Workshop (samstags 10 bis 12 Uhr) anbietet.

Neue Wege zur Kunst

Im letzten Jahr hatte die Forchheimer Kulturbeauftragte Katja Browarzik sich mit dem Fahrrad auf den Weg zu einigen Ausstellungen gemacht. Nun wird ihre Anregung, eine geführte Radtour anzubieten, vom ADFC Forchheim in die Tat umgesetzt. "Ich bin mir sicher, dass viele die Gelegenheit ergreifen, Kunst und Natur dabei miteinander zu verbinden."

Das "Offene Atelier" findet am Samstag, 6. Mai, und am Sonntag, 7. Mai 2017, jeweils von 11—18 Uhr statt. Eine umfangreiche Broschüre dazu liegt in Banken, Schulen, Verwaltungen und den Tourist-Informationen des Landkreises aus. Der Flyer kann auch im Internet heruntergeladen werden: www.forchheimer-kulturservice.de

Am Sonntag bietet der ADFC Forchheim eine geführte Fahrrad-Tour zu mehreren Ateliers im südlichen Landkreis. Abfahrt der ganztägigen 40-Kilometer-Rundfahrt ist um 10.30 Uhr am Rathausplatz in Forchheim. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Conrad Möhlenkamp telefonisch unter (01 62) 1 30 84 99.

Die Ateliers im Überblick:

Wolfram von Bieren (und Gastkünstlerin Barbara Geiler), Hauptstraße 21, Effeltrich; Heike Flügel (mit Gastkünstler Nils Naarmann), Lärchenstraße 2, Effeltrich; Sigrid Frey, Klingerweg 2, Pettensiedel; Christine Frick, Hainbrunnenstraße 4a, Forchheim; Hermine Gold, Eichenwaldstraße 20, Pinzberg; Guido und Johannes Häfner, Schlaifhausen 17, Wiesenthau; Kerstin Kassel, Am Rosenberg 12, Oberrüsselbach; Ragnwolf Knorr (mit Gastkünstlerin Britta van Elk), Zum Zwerchgraben 12, Hetzles; Christina Kraus, Sturmfederring 8, Heroldsbach/Thurn; Iris Löhr, Schlesierstraße 23a, Forchheim; Wolfgang Mages, Bahnhofstraße 30, Gräfenberg; Erich Müller, Hauptstraße 46, Kirchehrenbach; Irmtraud Norberg, Hundshaupten 26, Egloffstein; Tilman Oehler, Am Geisberg 8, Oberrüsselbach; Alice Rogalsky, Im Steinbühl 1, Pretzfeld; Wolfgang Schmidt, Hauptstraße 32, Heroldsbach; Stefan Schnetz, Höhenweg 12, Bräuningshof; Reiner Schütz, Josef-Kolb-Straße 8, Eggolsheim; Michaela Schwarzmann (und Gastkünstlerin Ida Gawlik), Hartmannstraße 5, Eggolsheim; Bettina Specht (mit Gastkünstlerin und Tochter Miriam Specht) Poststraße 10, Kersbach; Petra von Stromberg (und Gastkünstlerin Doris Kabutke), Waldstraße 28, Poxdorf; Tamahara, Mostviel 5, Egloffstein; Milada Weber, Burker Straße 5, Wimmelbach; Heinz Wenig, Rotdornweg 3, Muggendorf; Claudia Wirth, Von-Pölnitz-Straße 250, Egloffstein.

UDO GÜLDNER