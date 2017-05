Der Wettergott meinte es gut mit dem neunten "Offenen Atelier" im Landkreis Forchheim. An 25 Orten konnten Kunstbegeisterte ein Wochenende lang einen Blick hinter die Staffelei werfen. Wir waren beim Fotografen und Grafiker Heinz Wenig (67) in Muggendorf, bei der Malerin Claudia Wirth (57) in Egloffstein und im Skulpturen-Garten der Bildhauerin Irmtraud Norberg (72) in Hundshaupten. © Udo Güldner