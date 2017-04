Offenes Podium im Jungen Theater Forchheim

Letzte Veranstaltung im Kulturkeller vor der Sommerpause - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Im ausverkauften Kulturkeller begeisterte die 80-er Jahre Tribute-Band "GR80s" mit fast schon parodistischen Coverversionen. Bernhard Lauger, Peter Lassner und Dieter Zimmerer machten den Rückblick auf ein musiksynthetisches Jahrzehnt, das "Modern Talking" hervorgebracht hatte, dadurch sogar noch erträglich.

Für ein königliches Vergnügen sorgte das theatereigene SOKO-Ensemble. Foto: Udo Güldner



Sissy Dorn aus Fürth entführte die Zuhörer des Offenen Podiums mit fränkischen Mundart-Versen in den Wahnsinn des Alltags. Außerdem erzählten Francois Gaborieau aus Eggolsheim und Walburga Heger Anekdoten aus ihrer Kindheit. Der eine in einem malerischen Vendée-Dorf, die andere im 50-er Jahre Neubaugebiet Forchheim-Nord. Das Junge Theater Forchheim (JTF) war aber auch musikalischer Schauplatz für die Formation "2gether" aus Traudi Harrer und Eberhard Wilhelm und das Duo Alexander Feser und Rudi Neite - allesamt an der Gitarre singend.

Bilderstrecke zum Thema Ausverkaufter Kulturkeller: Offenes Podium im Jungen Theater Forchheim Ein buntes Programm erlebten die Zuhörer im ausverkauften Kulturkeller bein offenen Podium im Jungen Theater Forchheim. Knapp drei Stunden dauerte die offene Bühne, die nun bis zum 14. Oktober 2017 Sommerpause macht.



Für ein königliches Vergnügen sorgte indes das theatereigene SOKO-Ensemble. Sie boten als zweieinhalb echte (Ludwig das Kind, Konrad I., Rudolf von Rheinfelden) und zwei erfundene Könige (Balthasar und Forch) dem Publikum Sandsäckchen an, um an das Eintrittsgeld zu kommen. Diese hatten sie unter Aufsicht des JTF-Regenten Hubert Forscht auf dem neuangelegten Kaiserstrand entschaufelt. Knapp drei Stunden dauerte die offene Bühne, die nun bis zum 14. Oktober 2017 Sommerpause macht.

Udo Güldner