Selbstgebasteltes, Glühwein und Kaffee konnten die Gräfenberger in allen Variationen am Sonntag auf dem Andreasmarkt erleben. Und natürlich auch der Nikolaus machte seine Aufwartung und beschenkte die Kinder. Dann rieselte auch noch der Schnee über die Stände und sorgte für die richtige vorweihnachtliche Stimmung.

Das Datum hätte nicht passender sein können: Am Tag vor Kathrein wurde am Neubau des Katharinenspitals in der Bamberger Straße Richtfest gefeiert. Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf freut sich, dass der Neubau bei der Bevölkerung gut ankommt und bezeichnet es als "richtigen Schritt in die richtige Richtung."