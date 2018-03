Ohne Führerschein durch ganz Europa

22-Jähriger wollte mit Gespann von der Ukraine nach Belgien fahren - vor 5 Stunden

HÖCHSTADT - Die geplante Europadurchquerung war für einen 22-jährigen Ukrainer auf einem Autobahnparkplatz zwischen Erlangen und Höchstadt – zwangsweise – zu Ende.

Der junge Mann war mit einem Lieferwagen mit Anhänger in der Ukraine gestartet und befand sich gerade auf dem Weg nach Belgien. Gegen 11 Uhr stoppte ihn eine Streife der Erlanger Verkehrspolizei und kontrollierte Fahrer und Gespann.

Dabei stellte sich heraus, dass sein ukrainischer Führerschein der Klasse B für ein 3,5-Tonnen schweres Fahrzeug mit einem zwei Tonnen schweren Anhänger in Deutschland nicht ausreicht. Da nutzte auch der Hinweis des jungen Mannes nichts, dass so was in der Ukraine "kein Problem" sei.

Er wurde zum Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vernommen und musste 150 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Fahrt durfte der 22-Jährige natürlich nicht fortsetzen, ans Steuer setzte sich dann ein befugter Mitfahrer.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.