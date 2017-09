Ohne Führerschein in der Fränkischen erwischt

FORCHHEIM - Schon im März 2017 war ein 30-jähriger Mann ohne Führerschein auf einem getunten Moped unterwegs gewesen. Eine Verkehrskontrolle in Wiesenttal wurde ihm zum Verhängnis. Nun stand er vor dem Amtsgericht Forchheim.

Amtsgericht Forchheim



Einem 30-Jährigen wurde vorgeworfen, von Muggendorf nach Streitberg mit einem Kleinkraftrad und ohne Besitz eines Führerscheines unterwegs gewesen zu sein. Das frisierte Moped soll zudem schneller als die üblichen 25 Stundenkilometer gefahren sein. Außerdem sollen bei dem Angeklagten auch Betäubungsmittel mit im Spiel gewesen sein.

Der Angeklagte selbst gab zu, noch nie einen Führerschein gehabt zu haben. Bisher sei er immer mit dem Fahrrad zu seiner damaligen Arbeitsstelle in Muggendorf gekommen. Aufgeflogen ist die Fahrt ohne Führerschein, als er bei Wiesenttal in eine Verkehrskontrolle geriet. Bei einer anschließenden Blutentnahme konnte bei dem Mann zwar kein Alkohol, aber Reste von THC nachgewiesen werden.

Der Angeklagte erklärt das damit, dass er vier Tage zuvor einen Arbeitsunfall gehabt habe und deshalb Betäubungsmittel zu sich genommen habe. Vor Gericht stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mann bereits mehrere Vorstrafen wegen Nötigung, Diebstahl, unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln sowie Meineid auf dem Kerbholz hat. Zudem sind auch noch Bewährungen offen.

Vor Gericht gab er sich optimistisch: "Seit 2012 bemühe ich mich weiterzukommen und auf einen geraden Weg zu bleiben", erklärte er. Zurzeit beziehe er noch Arbeitslosengeld II, habe aber eine neue Stelle in Aussicht. Staatsanwältin Isabel Brzezicha argumentierte, dass die Voreinträge für sich sprächen und forderte eine "spürbare Geldstrafe" von 120 Tagessätze á 15 Euro.

Richterin Silke Schneider senkte das Strafmaß auf 90 Tagessätze á 15 Euro. Es ist an Auflagen gebunden: Der Angeklagte muss die Kosten des Verfahrens tragen; ihm darf in den nächsten 18 Monaten keine Fahrerlaubnis erteilt werden: "Der Angeklagte ist nicht weit gefahren und bemüht sich, eine Anstellung zu finden", erklärte sie. Zudem sei die Geldstrafe am momentan geringen Einkommen bemessen.

