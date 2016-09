Oldtimer-Szene trifft sich in Heiligenstadt

150 Teilnehmer beim 12. ADAC-Oldtimer-Treffen des MSC Fränkische Schweiz - vor 1 Stunde

HEILIGENSTADT - Etwa 150 Oldtimer-Fans aus ganz Deutschland waren nach Heiligenstadt gekommen, um durch die Idylle der Region zu fahren und ihr Fahrkönnen zu testen. Der Grund: Die 12. ADAC-Oldtimerfahrt des MSC Fränkische Schweiz ging am Wochenende über die Bühne.

Einige Teilnehmer trugen sogar passende Outfits zu ihren Oldtimern. Insgesamt waren 150 Teilnehmer mit Autos und Motorrädern am Start in Heiligenstadt. © Foto: Carmen Schwind



Die Sonne schien auf die vielen Oldtimer, die sich in Heiligenstadt auf dem Platz vor dem Rathaus getroffen haben. Schnell wurde noch das eine oder andere Verdeck geöffnet und dann ging es zur Anmeldung und zum Frühstück in die Oertelscheune. Der Motorsportclub (MSC) Fränkische Schweiz und der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hatten zum 12. Mal zu einer Fahrt durch die Idylle der Fränkischen Schweiz eingeladen.

Zum dritten Mal organisierte dieses Treffen Paul Betzold aus Memmelsdorf. „Ich habe selbst ein paar alte Motorräder, mit denen ich in ganz Deutschland unterwegs bin“, erzählt der Fahrtleiter und der Vorsitzende des MSC, Michael Bayer, ergänzt: „Seit er das Oldtimertreffen organisiert, haben sich die Anmeldungen von 40 auf 160 erhöht, denn er ist in der Szene überall bekannt.“

Kurzfristig mussten Teilnehmer noch absagen, sodass sich etwa 150 Oldtimerfans – auf zwei und vier Rädern – auf den Rundweg durch die Fränkische Schweiz machten. Heiligenstadts Bürgermeister Helmut Krämer war begeistert und meinte, dass das eine perfekte Werbung für die Fränkische Schweiz sei.

Liane und Peter Mannitz mit Hund Püppi waren aus Sachsen-Anhalt, genauer aus Zörbig, schon ein paar Tage eher angereist. Früher war Ehefrau Liane ebenfalls mit auf dem Motorrad, einer NSU 501 T Baujahr 1929, unterwegs; jetzt fährt sie lieber mit Püppi im Auto hinterher. „Ich habe auch Teilnehmer getroffen, die schon Mitte der Woche angereist sind und dann hier zum Paddeln, Wandern oder Fahrradfahren gingen“, erzählt Helmut Krämer.

Krämer setzte sich in den Ford A aus 1929 – das älteste Auto am Start – von Thomas Distler und sie eröffneten das Rennen. Distler wohnt in Eggolsheim und hat das Auto von seinem Opa geerbt. Seit fast 30 Jahren ist es im Besitz der Familie. Opa Distler hatte den Wagen in Amerika gekauft. „Das ist eines der ersten Autos, die serienmäßig vom Band gingen“, erzählt Distler stolz.

Und los ging es auf der Rundstrecke. Von Heiligenstadt aus über Brunn, Königsfeld, Drosendorf nach Aufseß. Dann ging es weiter über Draisendorf, Voigendorf, Breitenlesau nach Heckenhof. Hier wurde bei der Kathi Bräu zu Mittag gegessen. Danach ging es über Draisendorf, Albertshof, Behringersmühle, Muggendorf, Gasseldorf zurück nach Heiligenstadt.

CARMEN SCHWIND