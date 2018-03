Ölfilm auf der Regnitz: Kanal kurzzeitig gesperrt

Mehr als 80 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz - vor 11 Stunden

Polizei, THW, Spezialisten des Wasserwirtschaftsamts und Feuerwehr waren am Sonntag im Einsatz, um gegen einen Ölfilm auf der Regnitz anzukämpfen.

Die Einsatzkräfte des THW waren dabei, um eine Ölsperre einzurichten. © Foto: Roland Huber



Spaziergänger hatten am Nachmittag einen strengen Dieselgeruch wahr genommen und die Polizei alarmiert. Zwischen dem Main-Donau-Kanal und dem Regnitz-Altwasser errichteten die Spezialisten deswegen auf Höhe des Sportboothafens eine Ölsperre an der Gewässeroberfläche, um den Ölfilm dort aufzunehmen. Der Verursacher des Schadens sei „nicht eruierbar“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Forchheim. Zur Unterstützung war auch die Wasserschutzpolizei Bamberg hinzugezogen worden. Insgesamt waren 33 Helfer des THW und 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Forchheim, Burk und die Feuerwehr Hausen mit der sogenannten Ölwehr vor Ort. Der Schiffsverkehr wurde kurzzeitig zur Schadensbegutachtung eingestellt.