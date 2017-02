"One billion rising" in Forchheim

Weltweite Aktion am 14. Februar am Rathausplatz - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - „One billion rising“ . . . das ist: Eine Tanzaktion am Forchheimer Rathausplatz — und zwar am Dienstag, 14. Februar, um 14 Uhr. In einem Akt weltweiter Solidarität werden Frauen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen demonstrieren.

Hat Tradition in Forchheim: Auch 2016 tanzten Frauen am Rathausplatz gegen Gewalt gegen Frauen © Günter Distler



Am 14. Februar sind weltweit eine Milliarde Frauen — und Männer – dazu eingeladen, sich zu erheben, zu tanzen und sich mit allen Frauen zu verbinden, um das Ende der Gewalt gegen Frauen zu fordern. Gezeigt werden soll so die kollektive Stärke und globale Solidarität über alle Grenzen hinweg. Das Ziel ist eine Welt voll Freiheit, Respekt und Toleranz.

Tanzprobe für die Tanzaktion ist am Sonntag, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Freiraum, 1. Stock über dem Café Bogatz, Holzstraße 10, Eingang im Hof. Wer sich zu Hause vorbereiten will: www.onebillionrising.de oder www. youtube „Break the chain“ choreography

