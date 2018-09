Open Air in Weingarts: J.B.O. feiern 30-jähriges Jubiläum

Spaßrocker laden am 28. und 29. Juni 2019 zu "Ein Fest" ein - vor 2 Stunden

WEINGARTS - Die Comedy-Metal-Band "J.B.O." feiert im Juni 2019 ihr 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass veranstalten die Franken "Ein Fest" - so nennen sie ihr eigenes Open Air in Weingarts (Landkreis Forchheim), zu dem viele andere Bands eingeladen sind.

Heavy Metal und Pink: Die Band "J.B.O." präsentiert sich wie gewohnt. © Megapress GbR



Dort, wo vor drei Jahrzehnten eines der allerersten größeren Konzerte der Band stattfand, kehrt das quietschrosa Quartett nun zurück, um gemeinsam mit befreundeten Bands und Weggefährten "Ein Fest" zu feiern und 30 Jahre Rockmusik mit schräg-geistreichem Humor hochleben zu lassen.

Mit dabei sind unter anderem Hämatom, Feuerschwanz, Freedom Call, Götz Widmann, Justice, Atze Bauer, Rammelhof, Hyrax, King Kong‘s Deoroller, Insert Coin und die Blaskapelle Weingarts sowie etliche weitere Freunde, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Das Open Air "Ein Fest" wird am 28. und 29. Juni 2019 in Weingarts bei Forchheim stattfinden. Der Ticket-Vorverkauf dazu startet in Kürze im bandeigenen Ultrastore.

awi