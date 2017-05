Ortspitz: Verein "Geselligkeit" feiert junges Jubiläum

Seit einem Vierteljahrhundert wird die Geselligkeit im Dorf gepflegt - vor 1 Stunde

ORTSPITZ - Die Ortspitzer Kerwa im September ist in der Region längst ein fester Begriff und erfreut sich immer eines ungewöhnlich großen Zuspruchs – auch der Nachbarortschaften. Sie gäbe in dieser Form vermutlich nicht, wäre da nicht der Verein Geselligkeit Ortspitz. Dieser feierte jetzt sein 25-jähriges Bestehen.

Die geehrten Gründungsmitglieder des Vereins Geselligkeit in Ortspitz, der seit nunmehr 25 Jahren für ein aktives und buntes Dorfleben sorgt. © Franz Galster



Vorsitzender Markus Kern hielt im Hotel Schlossberg zu einer kleinen, aber feinen Jubiläumsfeier mit Ehrungsabend unter Freunden und Mitgliedern Rückblick. Er begrüßte unter den Anwesenden unter anderen den stellvertretenden Landrat Otto Siebenhaar, Bürgermeister Florian Kraft, Pfarrer Alfred Beißer und viele Vereine der Gemeinde Leutenbach.

Er sei stolz, so Kern, über den großen Zuspruch trotz einer noch jungen Tradition. 25 Jahre sind eigentlich eine lange Zeit. Für einen Verein aber können sie erst der Anfang einer hoffentlich viel längeren Tradition sein. Trotz der recht jungen Geschichte des Vereins Geselligkeit ist schon viel geschehen. Es gab, wie überall, Höhen und Tiefen, doch unterm Strich sei man mit der Entwicklung mehr als zufrieden.

Eustach Kern war 1992 der Initiator. Ein Verein, der sich, wie schon der Vereinsnamen sagt, besonders das gesellige Miteinander im Dorf pflegen soll. Die Dorfgemeinschaft noch mehr zusammenschweißen und auch prägen, das war und ist das Ziel. In Ortspitz gab es keine Gastwirtschaft mehr. Die Feuerwehr hatte seit einigen Jahren die Ausrichtung der traditionellen Dorfkirchweih übernommen. Eustach Kern stellte damals in der Jahresversammlung der Feuerwehr Ortspitz/Seidmar den Antrag, die bereits bestehende Feuerwehrkirchweih in Ortspitz durch den zu gründenden Geselligkeitsverein abzulösen.

Die Gründung des Vereins Geselligkeit mit Wahl der Vorstandschaft erfolgt am 11. April 1992 bei Familie Batz. Anwesend waren 32 Personen. Davon traten spontan 31 Personen den neuen Verein bei.

1. Vorstand wurde Eustach Kern, Kassier Gerhard Reichold, Schriftführer Anni Böhm. Markus Kern dankte allen, die sich bisher in den Dienst des Vereins gestellt haben. Ohne das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre die Ausrichtung der Kirchweih in dem kleinen Juradorf mit rund hundert Einwohnern nicht denkbar.

Ein "rebellisches Kind"

„Ein rebellisches Kind der FFW Ortspitz/Seidmar, das jetzt erwachsen wurde“, nannte Raimund Dörfler den Geselligkeitsverein. Es folgten zahlreiche weitere Grußworte, bevor Markus Kern zum letzten Punkt des offiziellen Programms kam.

Eustach Kern wurde ob seiner Verdienste zum Ehrenvorstand ernannt. Zum Jubiläum ehrte er die anwesenden Gründungsmitglieder mit einer Urkunde des Vereins. Zu Ihnen gehörten Andrea Alt, Konrad Alt, Hans Batz, Stefan Batz, Rainer Böhm, Bettina Förtsch, Margarete Frauenknecht, Hans Greif, Claudia Heid, Georg Heid, Gundelinde Heid, Karola Heid, Werner Heid, Elke Kern, Eustachius Kern, Leonhard Kern, Maria Kern, Markus Kern, Anni Reichold, Gerhard Reichold, Franz Roth, Thomas Roth, Sonja Ruderich, Martina Stark, Helene Wagner, Josef Wagner, Jürgen Wagner. Bernd Kern lieferte die musikalische Unterhaltung für einen gemütlichen Abend

Franz Galster