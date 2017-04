Ostern: Bahn-Vollsperre zwischen Erlangen und Bamberg

Fahrgäste müssen sich auf Schienenersatzverkehr einstellen - 13.04.2017 15:00 Uhr

FORCHHEIM - Ein ruhiges und besinnliches Osterfest? Von wegen: Entlang der Bahnstrecke von Erlangen nach Bamberg wird gebaggert, gewerkelt - und das auch aus der Luft. Fahrgäste müssen sich derweil auf geänderte Fahrzeiten und Schienenersatzverkehr einstellen.

Der Karsamstag ist "Großkampftag" für die Mitarbeiter der Bahn. Für Anwohner wiederum könnte es laut werden. Foto: Horst Linke



Die Winterpause ist zu Ende, jetzt rollen die Bagger: Der viergleisige Ausbau der Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg im Rahmen des Großprojekts Bahnmagistrale Nürnberg-Erfurt-Leipzig-Berlin kommt wieder in die Gänge. Zwar ist die Osterzeit ob des milden Klimas für die Bahn traditionell Startschuss ins neue Bau-Jahr. Doch 2017 trifft es die Strecke Erlangen - Bamberg besonders hart.

Und dementsprechend laut dürfte es auch in und um Forchheim ab Gründonnerstag bis in die frühen Morgenstunden des Ostermontag entlang der Großbaustelle werden. "Während es an Karfreitag weitgehend ruhig bleibt, wird der Samstag für uns zum Großkampftag" sagt Bahn-Sprecher Frank Kniestedt.

Starttermin für die Totalsperrung zwischen Erlangen und Bamberg ist Karfreitag, 22 Uhr - und dann geht es bis Montag, 4 Uhr, so richtig los: Zunächst wird der Überbau für die Brücke, die von Kersbach über die A73 Richtung Baiersdorf führt, eingehoben. Direkt am Forchheimer Bahnhof erhält die Strecke nach Ebermannstadt nicht nur eine neue Gleisführung, sondern gleich einen dritten Bahnsteig auf der Ostseite. Der Bahnsteig 3b soll mit Fahrplanbeginn am 24. April betriebsbereit sein – inklusive neuem Zugang über die im November eröffnete, provisorische Fußgängerbrücke.

Ebenfalls beginnt während der Vollsperrung der Neubau der Eisenbahnbrücke in der Bahnhofstraße in Neuses.

Unterstützung aus der Luft

Am angekündigten "Großkampftag" Karsamstag wird selbst über unsere Köpfe hinweg geackert. Per Hubschrauber fliegt die Bahn 60 Signalanlagen ein, die auf dem rund 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Forchheim und Strullendorf montiert werden. Insgesamt wird der luftige Einsatz aber etwa sechs Stunden in Anspruch nehmen.

Für Feiertags-Bahnfahrer, die mit dem Franken-Thüringen-Express oder der S-Bahn unterwegs sind, bedeuten die aufwendigen Bauarbeiten zu Ostern wiederum, geänderte Fahrzeiten zu beachten beziehungsweise auf einen möglichen Schienenersatzverkehr umzusteigen. Der fährt vom 14. bis 17. April zwischen Erlangen und Bamberg und vereinzelt bis Lichtenfels. Zwischen Nürnberg und Erlangen mussten teilweise die Fahrzeiten geändert werden, um dem Bus- beziehungsweise Zug-Anschluss zu ermöglichen.

Den Ersatzfahrplan finden Sie auf der Projektseite der Bahn. Außerdem verfolgen wir die österlichen Bauarbeiten mit aktuellen Bildergalerien und Berichten vom Geschehen in und rund um Forchheim.

