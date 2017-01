Österreich-Importe verstärken Triathlon-Team des SSV

FORCHHEIM - In der Triathlonabteilung des SSV Forchheim dreht sich das Personalkarussell schwungvoll. Die Frauen legten nach Lena Gottwald mit einem weiteren Zugang nach und die Männer verstärkten sich für die 2. Bundesliga erstmals mit internationalen Legionären.

Katharina Lang Foto: privat



Nach zweieinhalb Jahren in Australien, in denen Katharina Lang ihre Freizeit beim Triathlon genoß, verschlägt es die 28-Jährige beruflich zurück in die Heimatstadt Bamberg. Die ehemalige Leistungs-Schwimmerin hat aus der Vergangenheit Verbindung zum SSV, trifft auf ihre frühere Schwimmkollegin Hanna Krauß und lernte im Studium Ralf Gärtner, Michael Stirnweiß, Juliane Müller und die zum zweiten Mal für Forchheim startende Zirndorferin Lena Gottwald kennen.

Andreas Prem Foto: privat



Internationalen Anstrich erhalten auch die SSV-Herren. Dabei stellt die Verpflichtung eines österreichischen Duos eine Zäsur in der Abteilungshistorie dar, zogen die Forchheimer dem branchenüblichen Werben um internationale Athleten doch bisher regionale Köpfe vor. Dahinter standen wohl finanzielle Abwägungen, die sportlichen Vorteile einer homogenen Mannschaft, aber auch der Anspruch, nachhaltige Nachwuchsförderung zu betreiben. „Wir sehen keinen Widerspruch zu unserer Philosophie. In dem wir die Qualität in der Spitze erweitern, wollen wir weiter in der 2. Bundesliga bestehen und so Talenten Einsätze bei hochklassigen Wettkämpfen ermöglichen“, erklärt Kapitän Ralf Gärtner.

Christoph Prem Foto: privat



Andreas (Jahrgang 1991) und Christoph Prem (1989), beide vor knapp zehn Jahren im Jugendalter eingestiegen, würden ins Anforderungsprofil passen, suchten ihre erste Liga-Herausforderung in Deutschland und stießen nach eigener Angabe auf den SSV. „Die Rennen mit Windschattenfreigabe sind spannend“, sagt Christoph Prem, der eine Teilnahme bei den Landesmeisterschaften im Fokus hat. Student Andreas ergänzt: „Mich reizen die Teamwettbewerbe.“ An ihrem ausbaufähigem Leistungsvermögen auf dem Rennrad wollen nun beide im SSV-Trikot arbeiten.

