Osterschneemann in Leutenbach verabschiedet sich

Es bleibt bei einem Intermezzo: Plusgrade schmelzen weiße Pracht dahin - vor 1 Stunde

LEUTENBACH - Nach dem Schnee zu Ostern bleibt der Frost - allerdings nur nachts. Dem österlichen Mann aus Schnee bekommt das in Seidmar nicht gut.

Dem österlichen Schneemann in Seidmar geht es an den Kragen. © Franz Galster



Dem österlichen Schneemann in Seidmar geht es an den Kragen. Foto: Franz Galster



Zu den Osterfeiertagen kehrte der Winter im Landkreis Forchheim noch einmal zurück. Den Schnee zu den Ostertagen nutzten Kinder in Seidmar, um einen Schneemann zu bauen. Zwar sinkt das Thermometer auch in den kommenden Tagen nachts immer wieder unter null Grad, doch am Tag wärmt die Sonne Luft und Boden auf.

Dem Mann aus Schnee geht es also an den Kragen. Es ist ungewöhnlich grün und jetzt auch noch ungemütlich mild geworden um den weißen, kalten Mann. Seine Haltung zeigt bereits deutliche Erschöpfungserscheinungen. Der Hut fiel schon von seinem Kopf. Seine Zeit scheint abgelaufen zu sein.

Franz Galster