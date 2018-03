Ostersuche für Triathleten in Forchheim

Veranstalter versteckt Freistart-Gutscheine im Stadtgebiet - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - Die österliche Tradition des Versteckspiels machen sich an diesem langen Wochenende die Organisation des Forchheimer Stadttriathlons zu eigen, um mit einer besonderen Präsentaktion und freien Startplätzen die Werbetrommel für die Veranstaltung des SSV am 17. Juni zu rühren. Wir haben bei Stefan Leidenberger nachgefragt, wie der Hase läuft.

SSV-Triathlonorganisator Stefan Leidenberger © Anestis Aslanidis



SSV-Triathlonorganisator Stefan Leidenberger Foto: Anestis Aslanidis



Herr Leidenberger, verbindendes Element zwischen Triathlon und Ostern ist ja eigentlich allein die Saisonvorbereitung. Wie kam die Idee zur Versteck-Aktion auf?



Stefan Leidenberger: Im Austausch unter oberfränkischen Veranstaltern hat sich das Thema entwickelt. Es geht darum, frühzeitig Aufmerksamkeit für unseren Wettbewerb zu erzeugen. Relativ kurzfristig fiel nun in unserem Trainingslager auf Zypern der finale Entschluss, direkt an Ostern loszulegen. In den kommenden Wochen und Monaten arbeiten wir dann an einem Extra-Programm zum Jubiläum, denn der Forchheimer Triathlon mit seinen Ursprüngen am Altstadtfest feiert 25. Geburtstag.





Bilderstrecke zum Thema Bis zur Erschöpfung: Der sechste Forchheimer Stadttriathlon Schwimmen, Radfahren, Laufen: Der sechste Forchheimer Stadttriahtlon startete im Königsbad und endete mit völliger Erschöpfung für viele Athleten, die sich bei warmen Temperaturen verausgabten. Wir haben alle Bilder!



Konkret zu den Präsenten: Wie läuft die Suche ab?



Stefan Leidenberger: Insgesamt geht es um drei Überraschungspakete inklusive freien Startplätzen für den Stadttriathlon, die an zwei Terminen im Stadtgebiet zu finden sind. Am Ostersonntag (11 Uhr, 16 Uhr) und am Montag (14 Uhr) geben wir auf unserer Facebook-Seite kurz vorher noch einen Hinweis zur Position. Zum Verteilen bin ich selbst zwischen den Stationen unterwegs, am liebsten mit dem Rad. Ob ich die Erstankömmlinge persönlich begrüßen kann, wird sich zeigen. Die Finder sollen in jedem Fall ein Beweis-Foto machen und auf Facebook posten. Die Versteck-Orte, so viel sei schon verraten, liegen irgendwo an der Wettkampfstrecke.





Welches Leistungsniveau sollten die Teilnehmer mitbringen?



Stefan Leidenberger: Jedermann kann und darf sich auf die Beutelsuche stürzen beziehungsweise am 17. Juni starten. Unsere Fitness-Distanz (300 m Schwimmen, 10 km Rad, 2,5 km Laufen) ist auf Einsteiger ebenso zugeschnitten wie die Staffeln. Angesprochen werden sollen freilich auch Fortgeschrittene, denen ein Freistart die neuerliche Teilnahme schmackhaft macht. Die Nachfrage ist ungebrochen positiv, wir steuern aktuell bereits auf 200 Sportler zu und liegen zu diesem Zeitpunkt damit auf dem Niveau der jüngsten Rekordjahre mit über 400 Teilnehmern.

Noch bis Samstag gilt bei der Anmeldung ein Frühbucherrabatt. Mehr Infos unter stadttriathlon-forchheim.de