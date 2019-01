Otzelberger und Dorn verlassen Forchheimer SPD-Fraktion

Während der eine SPD-Mitglied bleiben will, ist der andere auch aus der Partei ausgetreten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Paukenschlag in der Forchheimer Parteienlandschaft: Stadtrat Reinhold Otzelberger hat heute morgen mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung die SPD-Stadtratsfraktion verlässt. Kurz darauf erklärte auch Albert Dorn seinen Austritt.

Ein Paukenschlag in der Forchheimer SPD-Fraktion - hier im Jahr 2014 bei der Vereidigung des Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein (re). © Ralf Rödel



Ein Paukenschlag in der Forchheimer SPD-Fraktion - hier im Jahr 2014 bei der Vereidigung des Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein (re). Foto: Ralf Rödel



Am Mittwochmorgen hat Stadtrat Reinhold Otzelberger in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung die SPD-Stadtratsfraktion in Forchheim verlässt. Gleichzeitig beendet er seine Mitgliedschaft in der SPD.

"Ich werde als parteiloser Stadtrat weiterarbeiten", informiert Reinhold Otzelberger, "jedoch eine Mitwirkung in einer anderen Fraktion zur Umsetzung meiner politischen Ziele für die Stadt Forchheim anstreben". Welche Fraktion das sein könnte, lässt Otzelberger momentan noch offen: "Dies wird zeitnah geklärt werden", schreibt er weiter.

"Führungsstil der Ausgrenzung"

Als Gründe führt er an, "dass für eigenständiges, sachorientiertes Denken in der SPD-Stadtratsfraktion kein mehr Platz mehr ist", dies sei in den letzten Wochen "überaus deutlich" geworden. Hinzu komme "ein Führungsstil der Ausgrenzung und mangelnden Transparenz".

Reinhold Otzelberger. © privat



Reinhold Otzelberger. Foto: privat



Aus Konsequenzgründen werde er auch die SPD-Kreistagsfraktion verlassen und ebenso als parteiloser Kreisrat weiterarbeiten. "Das Ergebnis bei der Landtagswahl im Stimmkreis Forchheim mit desaströsen 6,57 Prozent und Platz 5 im Ranking der Parteien spricht Bände".

Kurz darauf kündigte auch Albert Dorn seinen Austritt aus der SPD-Fraktion an. Mit Reinhold Otzelberger "habe auch ich den Rest an politischer Heimat in dieser Fraktion verloren und sehe keinen anderen Weg für mich als sie ebenfalls zu verlassen", teilt er in einer Pressemitteilung mit.

"Gründe lokaler Natur"

Auf telefonische Nachfrage führt er "Gründe ausschließlich lokaler Natur" an. "Das Fass ist übergelaufen", sagt er. Auch er will seine Arbeit als parteiloser Stadtrat fortsetzen, bleibt aber anders als Otzelberger weiterhin SPD-Mitglied. In welche Fraktion er wechseln möchte, will er "zu gegebener Zeit" mitteilen.

Albert Dorn. © Albert Dorn



Albert Dorn. Foto: Albert Dorn



Seit 46 Jahren gehörte Dorn der Forchheimer SPD-Stadtratsfraktion an. In acht Kommunalwahlen in Folge sei er von den Wählerinnen und Wählern in den Stadtrat gewählt worden. "Dafür danke ich diesen von Herzen und auch meiner Partei, der SPD, die mich nominiert hatte. Es war ihr Schaden nicht. Allerdings haben innerparteiliche Intrigen einiger der damals Verantwortlichen im Wahlkampf 2014 Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken", teilt Dorn schriftlich mit.

"Stoische Ignoranz von Fakten"

In den 46 Jahren seiner Fraktionszugehörigkeit seien die Fraktionsvorsitzenden fast immer in der Lage gewesen, "die Meinungen unterschiedlichster Fraktionsmitglieder und persönlicher Charaktere auch in oft harten politischen Auseinandersetzungen wertzuschätzen, zu integrieren und in aller Regel gute Kompromisse herbeizuführen", so Dorn.

Diese Fähigkeit zu einem fruchtbaren Dialog und der Akzeptanz kontroverser Meinungen sei zunehmend häufig einem Klima der Ausgrenzung, der oft stoischen Ignoranz von Fakten und einem kritiklosen ,Weiter so' gewichen, kritisiert er. "Nach über viereinhalb Jahrzehnten der Zugehörigkeit fällt es mir keinesfalls leicht diesen Schritt zu tun. Ich werde versuchen, meine politische Überzeugung und Arbeit in einer anderen Fraktion fortzuführen und dies zeitnah bekanntgeben."

lvm