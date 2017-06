Pack mer’s ist im neuen Zuhause gut angekommen

FORCHHEIM - Ein bisschen wird noch hin und her geräumt. Ein Möbelstück hier und da zurecht gerückt, aber fertig sind Gerhard Pfister und sein „Pack-mer’s“-Team noch lange nicht. Denn die neue große Halle bietet viel Verkaufsfläche. Mitgenommen in das neue Heim, hat das Team nur die schönsten Stücke.

Stolz zeigt Geschäftsführer Gerhard Pfister sein neues Reich in der Haidfeldstraße 6. © Edgar Pfrogner



Am Montag öffnete in der Haidfeldstraße 6 der Gebrauchtwarenmarkt „Pack mer‘s“ seine Pforten. Der ehemalige Lidl-Supermarkt wurde ausgebaut, um „Pack mer’s“ genügend Platz zu bieten. Der neue Standort vereinfacht darüber hinaus die Logistik. Denn die Geschäftsidee beinhaltet auch das Abholen von ausrangierten Möbeln in Haus, Wohnung und Co., um ihnen gesäubert und mit kleineren Reparaturen noch eine zweite Chance zu geben.

Auch Sammlerstücke im Angebot

In den nächsten vier Wochen sind Pfister und sein Team ausgebucht. Auf einer Fläche von zirka 900 Quadratmetern bietet das Geschäft alles von Möbeln, Kleidern und Büchern bis hin zu Sammlerstücken. Neu ist eben nicht immer besser, lautet die Devise. Pfister ist wichtig, dass sich ein bewusster und sorgsamer Umgang mit den gebotenen Ressourcen stärker durchsetzt.

Das Unternehmen kann aufgrund seiner Struktur finanziell Benachteiligte und sozial Schwächere beschäftigen. „Auch Schwerbehinderten kann hier eine passende Arbeit geboten werden.“ Am 1. Juli, wird es planmäßig den ersten verkaufsoffenen Samstag geben. Für Getränke und Verköstigung ist gesorgt.

