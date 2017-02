Parken in Forchheim leicht gemacht

Bilanz der Brötchentaste: Stadt verzichtet auf 3,4 Mio. Euro - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Kann es sich Forchheim weiter leisten, Autofahrern eine halbe Stunde kostenloses Parken in der Innenstadt zu ermöglichen? Weil die Stadt sparen muss, kommt auch die so genannte Brötchentaste auf den Prüfstand.

Erst gelb, dann grün, dann 30 Minuten kostenlos parken: Die Brötchentaste bleibt. © Foto: Roland Huber



Die gute Nachricht für alle Autofahrer und wahrscheinlich auch viele Einzelhändler zuerst: Die Brötchentaste bleibt – ist aber nicht unumstritten und kostet die Stadt eine stattliche Summe.

Autofahrer, die einen Parkplatz in der Innenstadt ergattert haben, können seit 2008 am Parkautomaten erst die gelbe, dann die grüne Taste drücken und — voilà! — eine halbe Stunde kostenlos parken. Auch wer Geld einzahlt, erhält die erste halbe Stunde automatisch kostenlose Parkzeit obendrein.

Die Brötchentaste ist Teil der seit vielen Jahren geführten Diskussion um das Parkplatzangebot in der Innenstadt. Im Kern geht es darum, ob die Händler in der Außenstadt mit ihren riesigen Parkflächen nicht einen entscheidenden Vorteil genießen. Fakt ist: Die Stadt muss keine Brötchentaste vorhalten, sie gehört zu den freiwilligen Leistungen und damit auf den Prüfstand, weil gerade massives Sparen angesagt ist (zur Haushaltslage siehe Artikel Seite 36).

Ganz schön viel Geld

Das Ordnungsamt hat deshalb durchgerechnet, wie viel Geld an den 22 Parkautomaten durch die Lappen geht: 3,4 Millionen Euro sollen es in den vergangenen neun Jahren seit der Einführung gewesen sein, erklärte Roland Brütting vom Ordnungsamt den Stadträten des Finanzausschusses und präsentierte drei ausgewählte Jahre: 2010 waren es 386 000 Euro, 2011 dann 391 000 Euro und 2015 sind es 351 200 Euro gewesen. Jeder Parkplatz werde in der Stunde 1,06 Mal benutzt.

Jemand, den diese Zahlen ganz und gar nicht kalt lassen, ist Stefan Schick (FDP), ehemals Werbegemeinschafts-Vorsitzender, Einzelhändler und vehementer Verfechter der Brötchentaste. Die abzuschaffen, wäre ein weiterer Sargnagel für die Innenstadt.

Das sei ja gar nicht geplant, erklärte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Die Analyse habe gleichzeitig gezeigt, dass die Brötchen-Taste funktioniere: "Wir wollten transparent darstellen: Das ist unser Geschenk für die Innenstadt." Damit war er sich der Mehrheit der Stadträte sicher.

Allein die Forchheimer Grünen (FGL, Annette Prechtel) sind nicht von diesem Präsent überzeugt: "Die Brötchen-Taste erzeugt vor allem Parksuchverkehr und hat nicht die richtige Lenkungswirkung." Die Abschaffung der Taste wäre dagegen eine Möglichkeit, die Einnahmen der Stadt zu steigern.

BEKE MAISCH