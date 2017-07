Peter Drescher nimmt Abschied vom Gymnasium Ebermannstadt

Unermüdlicher Einsatz, rhetorisches Geschick und Glaubwürdigkeit: Der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums Fränkische Schweiz wurde verabschiedet - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Wer wünscht Schülern und Kollegen am Gymnasium Fränkische Schweiz in Zukunft „innere Freude und eine erholsame Pause im sonnigen Ebermannstadt“? In vielen Reden der Festgäste wurden die originellen, rhetorisch geschliffenen Durchsagen des nun in den Ruhestand gehenden stellvertretenden Schulleiters Studiendirektor Peter Drescher gerühmt.

Die Schüler fanden ihn locker, klug und cool: Peter Drescher geht in Pension. © Foto: GFS



Schwungvolle Klänge einer zu diesem Anlass gebildeten Lehrerband lockten die zahlreichen Ehrengäste, das Kollegium sowie Vertreter der Schülerschaft aus allen Klassen und der SMV in die festlich geschmückte Aula.



Die Stationen der Vita seines Stellvertreters ließ Oberstudiendirektor Erhard Herrmann Revue passieren. Als ehemaliger Schüler des Kaiser Heinrich Gymnasiums in Bamberg lehrte Peter Drescher nach Zwischenstationen in Marktredwitz und Erlangen dort die Fächer Deutsch und Latein, bis er 2008 am Gymnasium Fränkische Schweiz im Direktorat das Schulleben mitgestaltete.

Besonders schätzt Herrmann die hohe soziale Kompetenz, den großen persönlichen Einsatz für die Schule und vor allem die Menschlichkeit und Bescheidenheit seines Kollegen. Als stets aufgeschlossener Gesprächspartner habe er ein wichtiges Bindeglied zwischen Kollegium, Schülerschaft und Direktorat verkörpert.

Der Fachleiter Latein, Studiendirektor Bernd Heberlein, sieht in Drescher denjenigen, der durch seine Verbandsarbeit mit Geduld und Überzeugungskraft das Schiff des Gymnasiums in ruhigere Gewässer gelenkt habe und dessen Fahrt des Berufslebens nun den Zielhafen erreicht habe.



Als Menschen mit Tiefgang und guten Zuhörer schätzt ihn die Vorsitzende der Vereinigung der Freunde des Gymnasiums Nina Behr, und der Personalratsvorsitzende Studiendirektor Frank Ruhland bedankte sich dafür, dass Drescher einem nie die Vorgesetztenrolle haben spüren lassen, sondern stets für kollegiale Gespräche im Lehrerzimmer offen gewesen sei.

Als guten Lehrer, der für Späße offen sei, als locker, klug und cool charakterisierte ihn aufgrund einer Umfrage unter den Schülern der Sprecher der SMV.



Überwältigt zeigte sich Peter Drescher in seiner Abschiedsrede. Sein Dank galt vor allem Erhard Herrmann für den Teamgeist. Bei seinem Rückblick auf 39 Jahre Schulzeit warnte er vor dem Überhandnehmen der Digitalisierung an den Schulen, denn „Programme dürfen uns nicht den Hals zuschnüren“. Das Horaz Zitat „Glücklich der, der frei von Aufgaben“ kann so ernst nicht gemeint sein, denn der Philologenverband wird auf Dreschers Engagement in diversen Gremien auch weiterhin nicht verzichten wollen.