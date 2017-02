Pfalzmuseum Forchheim zieht mehr Menschen an

FORCHHEIM - Das Pfalzmuseum hat im vergangenen Jahr mit 58190 gezählten Besuchern einen Rekord erzielt und die guten Zahlen von 2015 (55322) übertroffen. Fürs laufende Jahr sind neue Attraktionen in Planung.

Die Afrika-Kulturtage in Forchheim locken bei schönem Wetter viele Besucher in die Stadt. © Archivfoto: Roland Huber



Schon 2015 hatte das im Vergleich mit allen anderen oberfränkischen Museen zweiterfolgreichste Haus die magische Grenze von über 55 000 Besuchern geknackt. In die Veste Coburg kamen damals 64 000 Besucherinnen und Besucher. Auf dem dritten Platz liegt nach Angaben der Museumsleitung das Bäcker- und Brauereimuseum Kulmbach mit 42 000 zahlenden Gästen. Selbst das Diözesanmuseum in der extrem gut von Touristen besuchten Domstadt Bamberg bleibt unter diesen Werten.

Museumsleiterin Susanne Fischer freut sich besonders, dass viele Kinder und Jugendliche das Kultur- und Bildungsangebot sowie die Sammlungen und Sonderausstellungen in den vier Spezialmuseen der Kaiserpfalz schätzen. Bei den Seminaren der Museumspädagogik für Kinder (2016: 2872 Teilnehmer, 2015: 2254) verzeichnete das Museumsteam nämlich einen deutlichen Zuwachs.

„Unsere Werbemaßnahmen für das Pfalzmuseum greifen, wir werden immer bekannter. Die vielfältigen Aktionen und Angebote kommen offensichtlich gut an“, erklärt Fischer.

Der Erfolg gibt ihr Recht: Publikumsmagneten waren wie immer die Veranstaltungsreihen „Passion und Ostern im Pfalzmuseum“ (rund 7500) wie auch „Advent und Weihnachten im Pfalzmuseum“ (über 13 000). Der Besuch dieser Sonderausstellungen gehört vor allem für Familien, Großeltern und Enkel zu den festen Terminen im Jahreskreis.

Überregional bekannt und beliebt sind nach wie vor zwei Wochenendveranstaltungen, die ein durchaus unterschiedliches Publikum ansprechen: Der Kunsthandwerkermarkt „ausgefallen - ausgezeichnet“ im Juni zog mehr als 10 000 Menschen in seinen Bann; die Afrika-Kulturtage waren für rund 8500 Interessierte ein Grund, die Stadt Forchheim zu besuchen.

Und bald ist es wieder so weit: Am 7. April startet die Passionszeit im Pfalzmuseum mit drei Sonderausstellungen zum Thema Brauchtum und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Schon am 20. und 21. Mai öffnet wieder der Kunsthandwerkermarkt seine Tore. Vom 30. Juni bis 2. Juli bringen dann die Afrika-Kulturtage drei Tage lang Kunst, Musik und Tanz aus Afrika in die Stadt.

Paul Maar kommt

„Wir sind derzeit am Ackern mit dem Jahresprogramm“, erklärte Susanne Fischer gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten. Im Juli und August werde es eine Ausstellung mit Zeichnungen des Bamberger Kinderbuchautors Paul Maar geben, anlässlich seines 80. Geburtstages. Maar hat nicht nur das „Sams“ mit dem blauen Wunschpunkten erfunden. Seit rund 50 Jahren begeistern seine Geschichten Jung und Alt. Dazu gehören natürlich auch seine Illustrationen. Maar wird die Ausstellung zweimal selbst besuchen.

Außerdem wird im September das jährliche Netzwerktreffen Tracht im Kaiserpfalzmuseum stattfinden und am 29. September soll hier auch die Auftaktveranstaltung zur „Nacht der offenen Kirchen“ stattfinden.

Die Pfalz, so Fischer, ist und hat natürlich keine Kirche. Aber die Besucherinnen und Besucher werden mit einem „allgemein spirituell-sinnlichen Erleben“ auf die Kirchennacht eingestimmt: „Mehr verrate ich jetzt nicht.“

