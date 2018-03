Pfalzmuseum läutet die Passionszeit ein

Drei Sonderausstellungen und tierischer Besuch an Ostern

FORCHHEIM - Ostern bedeutet Passion: Deshalb widmet sich das Pfalzmuseum mit einer Sonderschau an Exponaten alten Sitten und Gebräuchen. Ein Höhepunkt sind die Krippen von Karl-Heinz Exner.

Die Forchheimer dürfen sich nun offiziell auf Ostern freuen, denn der Kriegerbrunnen am Rathausplatz erstrahlt wieder in frühlingshaftem Glanz. © Ralf Rödel



Los geht es ab Freitag, 23. März, bis Sonntag, 8. April, täglich von 9.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab sechs Jahren zwei Euro. Dazu ist ein Rahmenprogramm mit Ostereiermarkt, Workshops, Ostersingen, Familienführung, Kinderaktionen und lebenden Tieren im Pfalzgraben geboten. In der Sonderausstellung "Ei, Ei, Ei" zeigen die von namhaften Künstlern gestalteten Kunstwerke die Bandbreite der Verzierungstechniken.

Brunnenschmuck und Lieder

"Pensala und Brunnenputzen" heißt die Sonderschau, die sich mit dem Brunnenkult in vielen Orten der Fränkischen Schweiz beschäftigt: Hier wurden und werden als Symbol der Verehrung die Wasserstellen geschmückt. Die Bedeutung der Bräuche am Osterbrunnen – wie das Ostersingen oder die "Pensala" (Bänderschmuck am Osterbrunnen) werden hier eingehend erklärt und historisch erläutert.

Kunstvolle Krippen

Für Krippenbaumeister Karl-Heinz Exner aus Bischberg sind seine kunstvollen und detailreichen Krippen „Orte der Begegnung zwischen Gott und den Menschen“. © Foto: Roland Huber



". . . und die Welt ward erlöst", nennt sich die Ausstellung des Krippenbaumeisters Karl-Heinz Exner aus Bischberg. In der Marienkapelle zeigt er die seltenen sogenannten "ernsten" Krippen oder Fastenkrippen, die das Leiden und Sterben Jesus Christus in asketisch-herber Weise, aber voller Dramatik darstellen. Der Passionskalender 2019 namens "Die Passion Christi in kunstvollen Krippen" – mit Krippen von Karl-Heinz Exner, fotografiert von Roland Rosenbauer, ist übrigens im Handel erhältlich.

Für Kinder und Familien steht natürlich wieder ein kostenloses Ferienprogramm ("Osterhase & Co") am Start und nicht nur die kleinsten dürfen sich auf die Esel, Schafe, Lämmer und Hasen freuen, die derweil den Pfalzgraben bevölkern.

Eine detaillierte Übersicht über das volle Osterprogramm im Pfalzmuseum bietet ein Informationsblatt, das auch in der NN-Geschäftsstelle, Hornschuchallee 7—9, ausliegt.