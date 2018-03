Pfalzmuseum präsentiert österliches Ferienprogramm

Von "Wie der Hase in den Ofen kam" bis zu Lämmern im Pfalzgraben - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Im Pfalzmuseum dürfen sich Kinder auf wirklich pfiffige österliche Unterhaltung freuen. Am Dienstag, 27. März, Mittwoch, 28. März und Ostermontag, 2. April, geht es im Gewölbekeller in der Kapellenstraße 16 zum Beispiel um kreative Workshops für Kinder.

„Wie der Hase in den Ofen kam“ und „Bunter frecher Vogel — gefilzt“, lässt sich in den Osterferien im Pfalzmuseum ohne Weiteres realisieren. Wer gerne mit der ganzen Familie auf Entdeckungsreise geht, kann mit dem Herold zur Ostereiersuche aufbrechen. Ab sofort läuft die Voranmeldung für alle Aktionen über Telefon (09191) 714327. Auch an der Museumskasse direkt kann man sich einschreiben.

Stolz mit nach Hause nehmen können Kinder ihre farbenfrohen Werke aus dem Workshop „Bunter, frecher Vogel — gefilzt — Filz & fertig!“ mit der Filzgestalterin Barbara Eichhorn. Der Workshop findet am 27. März ab 13 Uhr im Gewölbekeller statt für Kinder von sechs bis acht Jahren von 13 bis 15 Uhr und für Kinder ab acht Jahren von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Es kostet acht Euro pro Kind plus drei Euro Materialkosten. Voranmeldung ist nötig.

„Wie der Hase in den Ofen kam“ erfahren Kinder ab sechs Jahren am Mittwoch, 28. März, ebenfalls im Pfalzmuseum. Die „Bäckerlehrlinge“ werden um 9 Uhr mit lustigen Bäckermützen, Teigrolle und Schürze bewaffnet und machen bis 11 Uhr eine „Riesenhaserei“ mit Teig kneten und Formen ausstechen. Die Bäckerei Nagel stellt die Backutensilien.

Anschließend beladen die Kinder den Leiterwagen des Museums mit den Backblechen und bringen ihre Werke gemeinsam in die Bäckerei. Nicht vergessen: Die Tiere im Pfalzgraben, Esel, Schafe, Lämmer und Hasen, warten ebenfalls in der Osterzeit auf Bewunderer, und zwar noch bis zum 8. April, jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos zum Ferienprogramm im Internet auf www.kaiserpfalz.forchheim.de.