Pfalzmuseum schnürt Lehrern Rundum-Sorglos-Pakete

Anregungen für den Wandertag von der Forchheimer sowie vier anderen Einrichtungen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - In der neuen Broschüre „Rucksack gepackt“ werden Angebote oberfränkischer Museen für den Schulwandertag präsentiert. Auch das Pfalzmuseum ist mit dabei – mit Zeitreise-Angeboten in die Steinzeit oder ins Mittelalter.

Ein Tag im Mittelalter: Bei einer Erlebnisstadtführung des Kaiserpfalzmuseums entdecken die Kinder Sehenswürdigkeiten aus einer anderen Perspektive. © F.: privat



Fünf ausgewählte Museen aus Oberfranken haben komplette Programmpakete geschnürt und locken mit schülergerechten museumspädagogischen Angeboten. Diese besondere Aktion soll den Kontakt zwischen Museen und Schulen noch enger knüpfen.

Studienrat Heiko Weiß vom Bezirk Oberfranken, Ansprechpartner und Organisator des „Rundum-Sorglos-Pakets für Klassenleiter“, erläutert die Planungen: „Schulwandertage bieten den passenden Rahmen, um das enge Klassenzimmer zu verlassen, hinauszugehen und die Region zu erkunden. Dabei haben sich die Wandertage in den letzten Jahren vom Wandertag im wahrsten Sinn des Wortes hin zu bunten Exkursionstagen entwickelt.“

Doch: „Ein attraktiver Wandertag ist für die Lehrkräfte häufig auch mit viel Vorbereitungs- und Organisationsaufwand verbunden.“ Hier will der Bezirk Oberfranken Anregungen bieten und die Lehrkräfte unterstützen.

Die Museen nehmen Arbeit ab

Die beteiligten Museen haben Wandertage mit Programmen für halb- oder ganztägige Exkursionen gestaltet, die mit altersgerechten Angeboten und einer Mischung aus Bildung und Spaß überzeugen.

Bucht der Lehrer eines der enthaltenen Programme, regelt und organisiert das anbietende Museum den kompletten Wandertag für die angemeldete Klasse. Lediglich um die An- und Abreise muss sich der Klassenlehrer noch kümmern.

Das Pfalzmuseum Forchheim bietet beispielsweise eine „Zeitreise von der Steinzeit zu den Römern“ an. Bei dem Halbtagesprogramm für die Jahrgangsstufen drei bis zehn können die Schüler richtig viel selbst machen und sich als Höhlenmensch ausprobieren: Vom Feuerbohren über die Arbeit mit der Feuersteinklinge und dem Gebrauch des Wurfspeeres bis zum Gestalten von Schmuck und dem Schreiben auf echten Wachstafeln können die teilnehmenden Schüler neben dem spielerisch vermittelten Wissen eigene Erfahrungen sammeln.

Genauso können interessierte Schulklassen einen ganzen „Tag im Mittelalter“ buchen: Diese Erlebnisstadtführung — ebenfalls für die Jahrgänge drei bis zehn — führt mit dem Museumsleiterwagen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Am Nachmittag folgt der Besuch der Mittelalter-Baustelle im Pfalzgraben. Auch die gleichzeitige Betreuung mehrerer Klassen ist im Pfalzmuseum möglich.

Projekt soll fortgeführt werden

Weitere Teilnehmer der Aktion „Rundum-Sorglos-Pakete für Klassenleiter“ sind das Volkskundliche Gerätemuseum Bergnersreuth bei Arzberg, das Naturkunde-Museum in Coburg, das Oberfränkische Textilmuseum in Helmbrechts und das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel.

Die PDF-Broschüre, in der die einzelnen Angebote noch einmal genauer vorgestellt werden, geht in diesen Tagen an die Schulen der Region. Bei entsprechender Resonanz soll das Projekt in den kommenden Schuljahren fortgeführt und ausgeweitet werden.

Weitere Informationen bei Martina Wesler im Pfalzmuseum Forchheim, Kapellenstraße 16 unter Telefonnummer (09 1 91) 71 43 27 oder per Mail an Martina.wesler@forchheim.de. Bei der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken ist Heiko Weiß Ansprechpartner und erreichbar unter heiko.weiss@bezirk-oberfranken.de

