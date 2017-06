Pfeifenköpfe und eine Tasse für heiße Schokolade

Forscher der Universität Bamberg haben die Funde des Klosterareals genau unter die Lupe genommen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Während auf dem Gelände des Katharinenspitals neben den Bauarbeiten immer noch archäologisch gegraben wird, legen Forscher der Universität Bamberg die Funde vom Areal des bereits überbauten Klosters St. Anton derzeit unter die wissenschaftliche Lupe. Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat der Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit nun erste Zwischenergebnisse vorgestellt und einige spannende Einblicke in die Vergangenheit Forchheims eröffnet.

Ein Schatzkästlein der Geschichte eröffnete sich für die Wissenschaftler der Universität Bamberg auf dem Kloster-Gelände. © Fotos: Landesamt für Denkmalpflege



Ein Schatzkästlein der Geschichte eröffnete sich für die Wissenschaftler der Universität Bamberg auf dem Kloster-Gelände. Foto: Fotos: Landesamt für Denkmalpflege



"Wir haben nur etwa zehn Kilogramm Keramikscherben. Das ist nicht wirklich viel." Wenn man bedenkt, dass die 4000 Quadratmeter Fläche auf dem Klosterareal die größte Stadtkerngrabung Nordbayerns darstellen. Doch Matthias Hoffmann, der gerade am Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit an seiner Doktorarbeit schreibt, ließ sich davon nicht abschrecken.

Mit wissenschaftlicher Akribie hat er an der Universität Bamberg die 729 Bruchstücke aus dem frühen Mittelalter ausgewertet und sich besonders der Importware angenommen. Das sind zwar gerade einmal ein Prozent der Funde vom Klosterareal, sie belegen aber Forchheims Stellung als Handelsplatz an der östlichen Grenze des fränkischen Reiches. Dabei weist das von den Töpfermeistern verwendete Muster zur Verzierung der Gefäße auf eine Herkunft aus dem böhmischen Becken. "Es gibt Vergleichsstücke vom mittleren Lauf der Eger."

Tief im Müll der Vergangenheit stöberte Stephanie Munke und fand in der Abfallgrube des Klosters neben Glas und Tierknochen auch Fayencen, Krüge und Kannen.



Tief im Müll der Vergangenheit stöberte Stephanie Munke und fand in der Abfallgrube des Klosters neben Glas und Tierknochen auch Fayencen, Krüge und Kannen.



Für Privatdozent Hans Losert ein weiterer Hinweis auf "Handel und Händel", die bereits im Diedenhofener Kapitular von 805 anklingen. Denn Forchheim war in der karolingischen Zeit ein Grenzort zwischen christlichen Franken und nichtchristlichen Slawen und Awaren. Hier wie in anderen Orten versuchte Kaiser Karl, den sie später "der Große" nannten, mit einem Waffenembargo zu verhindern, dass seine Feinde an Hightech-Waffen wie Schwerter und Brünnen (Rüstungen) kamen.

Mit der Phase der Gründung des Franziskanerklosters Ende des 17. Jahrhunderts und dessen Aufblühen im 18. Jahrhundert befasste sich Matthias Weber im Rahmen seiner Master-Arbeit. Er gab einen Einblick in den Forschungsstand und konzentrierte sich besonders auf die Alltagsgegenstände, die in mehreren Gruben im Klostergarten vergraben worden waren. Steinzeug aus Creußen und dem Westerwald, Fayencen im barocken Stil und Pfeifenköpfe geben "einen seltenen Einblick in das Klosterleben" jenseits der Gebete und Gottesdienste.

Dass sich die Mönche, wie andernorts auch, mit Lebensmitteln selbst versorgten, darauf weist ein kleiner Teich hin, der sich hinter der Klosterkirche befand. Aus dem praktischen Gemüsegarten wurde später ein repräsentativer Ziergarten. Dass es der Männergemeinschaft hinter den Mauern ganz gut gegangen sein muss, zeigt eine zweihenklige Tasse, die "zum Verzehr von heißer Schokolade" gedient haben könnte.

Tief im Müll der Vergangenheit wühlte hingegen Stephanie Munke. Sie analysierte für ihre Master-Arbeit eine Abfallgrube, in der sich neben der üblichen Keramik auch Metall, Glas und Tierknochen befanden. "Nachweisbar sind Ziegen, Schafe, Geflügel und Fische."

Es wird noch einige Monate dauern, bis alle Auswertungen abgeschlossen sind. Was bis dahin noch Neues aus Forchheim ans Tageslicht gelangen wird, zeigt im Sommer 2018 eine Sonderausstellung im Pfalzmuseum. Man darf gespannt sein.

VON UDO GÜLDNER