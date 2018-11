Pflegedienst-Chefin kam aus Vorwurfsfalle frei

BAMBERG/FORCHHEIM - Es ist eine kleine Sensation: Nachdem die Chefin eines Pflegedienstes vom Amtsgericht Forchheim zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und vom Landgericht Bamberg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden war, wurde sie in der Berufung am Landgericht Bamberg vom Vorwurf der Misshandlung Schutzbefohlener freigesprochen.

Auf Pflege angewiesen: Ein junges, schwerbehindertes Mädchen soll von einer Pflegedienst-Chefin misshandelt worden sein. In der Berufung sprach das Landgericht Bamberg die Angeklagte nun aber frei. © Symbolfoto: colourbox.de



Am Ende geht es ganz schnell. Staatsanwalt Andreas Uhlstein braucht für sein Plädoyer nur wenige Minuten: Ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung. Rechtsanwältin Annette Voges (Hamburg) will Freispruch. Und die 3. Strafkammer unter Richter Markus Reznik beriet eine Viertelstunde: "Wir haben erhebliche Zweifel an der Schuld der Angeklagten", so der Kammervorsitzende.

Es geht um die Existenz

Er und die beiden Schöffinnen folgen der Verteidigerin. Nach fast zwei Jahren, in denen sich die nicht vorbestrafte Frau mit allen rechtlichen Mitteln gewehrt hatte. Ging es doch um ihren guten Ruf und ihre wirtschaftliche Existenz. Es ging um die Frage, ob sie den Pflegedienst weiterbetreiben darf. Dazu drohten die Gerichts- und Anwaltskosten und ein schmerzhaftes Schmerzensgeld.

Im Gerichtssaal bietet sich nach dem Urteil, das sich bereits angedeutet hatte(wir berichteten), ein differenziertes Bild. Auf der einen Seite hörbare Erleichterung bei den Begleitern der Angeklagten. Auf der anderen Seite stumme Enttäuschung bei der Mutter des angeblich geschlagenen Kindes und deren Begleitung.

Darunter auch die Hauptbelastungszeugin, an deren Aussage als Augenzeugin sich das Schicksal der Pflegedienst-Leiterin entschied. Denn objektive Beweise für die Körperverletzung im August 2016 an dem 16-jährigen, schwerstbehinderten Mädchen, medizinische Atteste etwa, gab es nicht. So stand Aussage gegen Aussage, da die Angeklagte vehement bestritt, dem Mädchen Gewalt angetan zu haben.

Viele Ungereimtheiten

Am letzten der vier Verhandlungstage tauchten immer mehr Ungereimtheiten auf. So hatte die Hauptbelastungszeugin das Geschehen zuerst stark dramatisiert, indem sie davon sprach, die Pflegedienst-Chefin habe dem Mädchen sehr viele Spritzen mit Medikamenten und Tabletten verabreicht, bis ihr Opfer wie ein "Junkie" und wie ein "Zombie im Rollstuhl" dagesessen habe.

Bei näherer Betrachtung blieben letztlich nur eine Spritze und eine Tablette, die das an Epilepsie erkrankte Mädchen öfters bekam. Es war von starken Blutungen aus dem Mund die Rede, von einer zerbissenen Zunge und einer Dauer der Schläge von beinahe einer Dreiviertelstunde. Ins Krankenhaus kam die so Verletzte aber nicht.

Die Hauptbelastungszeugin blieb zwar bei ihrer Aussage, sie habe gesehen, wie die Angeklagte dem Mädchen mehrfach mit dem Handballen gegen das Kinn geschlagen habe, um das schreiende Mädchen zum Schweigen zu bringen.

Keine Prämie für die Mutter

"Das war kein Griff", so die ehemalige Mitarbeiterin. "Ich war schockiert. Das war doch nicht normal." Auch habe die Angeklagte dazu gesagt, damit das Mädchen erziehen zu wollen. Nach der Befragung blieben allerdings mehr Fragen als Antworten.

So verfestigte sich der Eindruck, die Vorwürfe dienten nur dazu, der Pflegedienst-Leiterin Schwierigkeiten vor Gericht, beim Jugendamt und bei der Krankenkasse zu bereiten.

Ob es damit zusammenhing, dass sie sich geweigert hatte, der Mutter des Mädchens einen Anteil dafür zu zahlen, dass ihre Firma die Versorgung der insgesamt drei schwerbehinderten Kinder durchführen dürfte, wie mehrere Zeugen bestätigt hatten? Oder damit, dass sich die Angeklagte dagegen gestellt hatte, eine Verwandte der Mutter als Mitarbeiterin anzustellen? Vielleicht aber auch, dass der Vorwurf im Raume stand und in die inzwischen verschwundenen Pflegeunterlagen eingetragen werden sollte, die Mutter vernachlässige ihre schwerkranke Tochter.

Auch darüber waren die Angeklagte und die Mutter in Streit geraten, der bis zum Hausverbot und Polizeieinsatz eskalierte.

Falschaussagen mit Folgen

Für die vermeintliche Augenzeugin wird ihr Verhalten im Prozess wohl noch strafrechtliche Folgen haben. Hatte sie doch eine Lohnabrechnung vorgelegt, die ihre Glaubwürdigkeit stärken sollte, die aber augenscheinlich manipuliert worden war. Hier kommt der Verdacht der Urkundenfälschung auf.

Die Zeugin verwickelte sich in offensichtliche Widersprüche zu ihren früheren Angaben und anderen Zeugenaussagen, dies wiederum könnte den Verdacht der uneidlichen Falschaussage nach sich ziehen. Rechtsanwältin Annette Voges hatte es der Frau angesichts der Ungereimtheiten prophezeit: "Sie reden sich hier um Kopf und Kragen."

