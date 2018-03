Pfleger unter Mordverdacht: Zwei Todesfälle auch in Franken

Hinweise führen nach Forchheim, Erlangen-Höchstadt und Kitzingen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Hat der Pfleger, der im Landkreis München eine 87-Jährige totgespritzt haben soll mit weiteren Fällen in Franken zu tun? Die Polizei zumindest hat darauf jetzt genauere Hinweise. Unter anderem soll sich der Tatverdächtige in den Landkreisen Forchheim und Erlangen-Höchstadt aufgehalten haben. Doch noch tappen die Ermittler im Dunkeln.

Mit diesem Foto des 36-jährigen Hilfspflegers erhofft sich die Polizei Hinweise in mehreren Mordverdachtsfällen. © Polizei München



Zu dem in München unter Mordverdacht inhaftierten Hilfspfleger sind bisher rund 35 "substanziell hilfreiche Hinweise" eingegangen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der 36 Jahre alte Beschuldigte aus Polen soll in Ottobrunn bei München einen 87-jährigen Pflegebedürftigen mit Insulin getötet haben. Zur Abklärung, ob es deutschlandweit noch weitere Opfer des Mannes geben könnte, hatte die Polizei um Hinweise zu anderen Aufenthalts- und Beschäftigsorten des Hilfspflegers gebeten.

Die Ermittler gehen aktuell von vier weiteren Fällen aus, "in denen das Ableben einer betreuten Person in einem unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Aufenthalt des Tatverdächtigen stand". Es geht dabei um Fälle in den beiden bayerischen Landkreisen Forchheim (Juli 2017) und Kitzingen (Januar 2018) sowie je einen Fall in Hannover (Juli 2017) und im baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen (Juli 2017). Zunächst hatte es nur geheißen, der Mann habe sich in Franken aufgehalten.

Im Zuge der Ermittlungen gibt es nun auch Hinweise auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt als möglichen Aufenthalts- und Beschäftigungsort des 36-Jährigen.

"Wir stehen erst am Anfang"

Ob eine Kausalität zwischen diesen vier weiteren Todesfällen und der Anwesenheit des Hilfspflegers bestand, bedürfe intensiver Ermittlungen, betonte die Polizei und warnte vor einer Vorverurteilung. "Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I.

Nach seiner Festnahme hatte die Polizei bei dem 36-Jährigen zwei EC-Karten des Ottobrunner Toten samt Geheimnummern gefunden. Inzwischen gibt es nach Polizeiangaben an weiteren fünf Tätigkeitsorten Hinweise auf mögliche Eigentumsdelikte des Tatverdächtigen.

dpa, tl