Pflichttermin für närrische Ladys: Weiberfasching in Burk

Heuer zum 25. Mal: Im Sportheim ist Party angesagt - vor 18 Minuten

FORCHHEIM-BURK - Der Burker Weiberfasching ist ein Pflichttermin für alle Närrinnen im ganzen Landkreis. Und das seit nunmehr einem Vierteljahrhundert.

Alle Jahre wieder — und heuer zum 25. Jubiläum: Der Burker Weiberfasching bringt die Hütte am Donnerstag, 28. Februar, und am Freitag, 1. März, sicher wieder zum Beben. © Foto: Archiv FC Burk



Alles begann im Jahre 1995. Der 1. FC Burk bekam ein neues Sportheim – und es die Geburtsstunde des Burker Weiberfaschings. Tatsächlich hatten die Vorstandschaft und Unterstützer damals den Mut diese große Faschings-Frauenparty ins Leben zu rufen.

"Zu Beginn sind wir damals nahezu explodiert und vom großen Zuspruch und der Begeisterung an diesem Event überrannt worden", so die Verantwortlichen. Der Enthusiasmus ging sogar so weit, im Jahr 2004, zum zehnjährigen Jubiläum, den Weiberfasching im "Doppelpack", sprich an den Tagen Donnerstag und Freitag, anzubieten.

Der Burker Weiberfasching hat eine lange Tradition in Forchheim — hier die männlichen Darsteller bei der ersten Faschingssause 1995. © Foto: Kainer



Diese Wahnsinnsidee wird in diesem Jahr nun bereits zum 14. Mal ausgeführt. Allerdings hat sich über die letzten Jahre das Ausgehverhalten des Partyvolkes stark verändert. So waren in den Anfangsjahren immer die Donnerstage zuerst ausverkauft, doch seit einigen Jahren ist es genau umgekehrt und der Freitag ist der beliebtere Tag für das Feiervolk geworden.

Aber egal, ob zum ersten Mal oder jedes Jahr: Die berüchtigten Weiberfaschingspartys bleiben kultig. Heuer ist der Freitag, 1. März, bereits ausverkauft. Für den Donnerstag, 28. Februar, gibt es weiter Karten. Los geht’s je um 19.15 Uhr. Wer also dabei sein will, bestellt sich Tickets unter der E-Mail-Adresse burker-weiberfasching@gmx.de oder telefonisch unter (0 91 91) 6 77 76.