Philipp Ochs: "Seehofer spürt den Druck"

Junge Union Forchheim rechnet schon jetzt mit seinem Rücktritt - 06.11.2017 17:14 Uhr

Die Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen am Wochenende war ein eindeutiges Bekenntnis: Bayerns Finanzminister Markus Söder soll künftig die CSU führen, der aktuelle Parteichef Horst Seehofer hat bei den Jungen an der Basis keinen Stein mehr im Brett. Wir sprachen mit dem Forchheimer Kreisvorsitzenden der JU, Philipp Ochs.

Philipp Ochs © Ralf Rödel



Philipp Ochs Foto: Ralf Rödel



Herr Ochs, wann tritt Horst Seehofer denn nun zurück?

Philipp Ochs: Er hat es schon selbst angedeutet: Erst nach den Sondierungsgesprächen in Berlin ist Zeit für eine Personaldebatte. Es ist zwar nicht sein Stil, einfach so aufzugeben. Aber er spürt den Druck der Basis und dem wird er sicher nachgeben. Aber auch im Parteivorstand sind viele unzufrieden, vor allem mit dem Wahlergebnis. Durch seinen Schlingerkurs hat die Partei viel Vertrauen bei den Wählern eingebüßt. Den Spitznamen "Drehofer" hatte er ja schon länger. Aber jetzt ist der eben nicht mehr hinnehmbar.

Nach diesem Vertrauensverlust darf er trotzdem die so wichtigen wie heiklen Sondierungsgespräche führen?

Philipp Ochs: Der Vertrauensverlust bezieht sich ja vor allem auf den unsteten Kurs, den er Anfang 2016 vor der Wahl eingeschlagen hat. Vorher hat er als Parteichef ja für die CSU viel erreicht. Es wäre außerdem nicht gut gewesen, wenn er vor den Sondierungsgesprächen die Segel gestrichen hätte. Denn dann hätte der potenzielle Nachfolger gleich als erste Amtshandlung einen Koalitionsvertrag aushandeln müssen, bei dem er eigentlich nur verlieren kann. Das wäre ein schlechter Start. Aber so kann ein neuer Parteichef unbeschadet auf den Verhandlungsergebnissen aufbauen und seinen eigenen Kurs definieren. Außerdem ist Horst Seehofer ein politisches Schwergewicht und der richtige Mann für die Jamaika-Verhandlungen. Er wird sie so führen, dass die CSU ihr Gesicht wahren wird, da bin ich sicher.

Weg soll er aber danach trotzdem. Und dann kommt Markus Söder. Was macht er besser?

Philipp Ochs: Markus Söder hat gezeigt, dass er neue Impulse setzen kann. Beispielsweise hat er den Breitbandausbau vorangetrieben. Und er hat dazu beigetragen, die durch die Finanzkrise stark angeschlagene Bayern LB wieder zu sanieren. Das zeigt den Menschen, dass er in schwierigen Zeiten gute Arbeit leistet. Natürlich scheitert er mit manchen Vorschlägen auch, aber das gehört in der Politik ja dazu.

TANJA TOPLAK-PÁLL