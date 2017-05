Philosophie und große Gefühle beim Poetry Slam in Forchheim

Erik Leichter triumphiert beim verbalen Wettkampf im Jungen Theater - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Im ausverkauften Jungen Theater wagten sich acht junge Dichter ins literarische Rampenlicht. Es wurde einer der eindrücklichsten Poetry Slams, den die Musikerinitiative Megafon jemals veranstaltet, und den Zeremonien-Meister Felix Kaden aus Erlangen in feinstem Denglisch bisher moderiert hatte.

Erik Leichter (r.) ist der Sieger des Poetry Slams im Jungen Theater. Felix Kaden (l.) aus Erlangen moderierte. Foto: Udo Güldner



Es sind die ganz großen Gefühle – und das für ganz kleines Geld. Es sind philosophische Gedanken und herrlich schräge Geschichten. So ein Dichter-Wettstreit fördert seitenweise beste Unterhaltung zutage.

Carolin Annuscheit aus München verzichtete diesmal auf die "deep shit"-Lyrik, für die sie in der Szene berühmt-berüchtigt ist. Vielmehr gerieten ihre Figuren nicht in tiefsten Schlamassel, sondern nur in eine Klasse pubertierender Rassisten, die selbst eine wortgewaltige Dichterin binnen kürzester Zeit sprachlos machten.

Raphael Breuer aus Bayreuth, zuletzt für seine phänomenalen Parodien gefeiert, hatte beim Internet-Surfen ausnahmsweise an der Tastatur geleckt und war dabei auf den Geschmack gekommen. Auf Grund der starken Konkurrenz hatten die Lokalmatadoren (local poets) einen schweren Stand und verpassten allesamt den Einzug in das Finale.

Darunter auch Björn Berghausen aus Hausen, der bei seinem ersten Bühnenauftritt allerdings mit beeindruckender Prosa von den Stimmen in seinem Kopf erzählte, die ihn schließlich - nur auf dem Papier - auf einen Wolkenkratzer gebracht hätten. Von der Bühne herab träumte er davon, mit einem Sprung die Vergangenheit loszuwerden, die Angst zu bezwingen und die Freiheit zu gewinnen.

Anna Zürl aus Forchheim/Kersbach war mit selbstverfassten Texten am Start, die einen ungehinderten Einblick in ihr Innerstes freigaben. Foto: Udo Güldner



Wie alle anderen war auch Anna Zürl aus Forchheim/Kersbach mit selbstverfassten Texten am Start, die einen ungehinderten Einblick in ihr Innerstes freigaben. Dort suchte sie mit Hilfe des Tanzes einem selbst errichteten Gefängnis zu entkommen, bevor ihre Tränen sie darin ertrinken ließen. Musikalisch setzte "Mr Melancholy" Tim Köhler aus Breitengüßbach ganz auf hypnotische Melodien und traurige Texte. Der Liedermacher am eingemollten E-Piano hatte den Blues.

Zwischen den Tasten waren Einsamkeit, Enttäuschung und Existenzängste zu spüren. Nach seinem Überraschungssieg beim Dezember-Slam hatte sich Lenny Kreuz aus Forchheim, der gerade mitten im Abiturstress steckt, dem Wahnsinn hingegeben - zumindest in seiner Phantasie.

In schlafloser Nacht hatte ihn der dritte apokalyptische Reiter heimgesucht, der den Tod ankündigt. Zuletzt standen sich Samuel Winter aka Dave Appleson aus München und Erik Leichter aus Zwickau gegenüber.

Im Duell der Wuschelköpfe gestand ersterer, dass er nur schreibe, um auftreten zu können, damit er nicht sein Zimmer aufräumen müsse. Sprachgewaltig parodierte er den Künstler, der sich in peinliche Performances flüchtet, um das eigene Scheitern nicht eingestehen zu müssen.

Am Ende des Dichter-Wettstreites hatte das Publikum seinen Favoriten gefunden: Erik Leichter hatte mit Perversen in der U-Bahn, dem Sortieren schwarzer Socken und zusammengelogenen Kompetenzen den meisten Applaus erhalten. Seine "Endlösung der Sojasaucen-Frage" geriet zu einer grotesk-bissigen Liebeserklärung an asiatische Schnellimbisse. .

Der nächste Potry Slam im Jungen Theater findet am Mittwoch, 31. Mai, um 20 Uhr statt.

UDO GÜLDNER